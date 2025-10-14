Primăria Craiova a început să verifice craiovenii care nu plătesc taxa de salubrizare. Pentru a afla câte persoane locuiesc efectiv la o adresă, administrația locală va folosi datele de la Evidența Populației. Asociațiile de proprietari nu vor mai elibera adeverințe pentru declarațiile rectificative depuse la Direcția de Taxe și Impozite (DIT).

Autoritățile locale au constatat că aproape un sfert din populația reală a orașului nu plătește taxa, iar Curtea de Conturi a atras atenția primăriei că un număr mare de craioveni nu sunt incluși în plata acesteia. Reprezentanții Primăriei au lăsat să se înțeleagă că taxa ar putea fi mai mică dacă toți locuitorii ar plăti corect, în funcție de numărul de persoane.

Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a spus că există o recomandare a Curții de Conturi de a verifica câte persoane sunt trecute la DIT pentru plata taxei. Primăria a format echipe mixte cu poliția locală, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și inspectori DIT pentru aceste verificări. Dacă apar neconcordanțe între numărul real și cel declarat, autoritățile locale vor trimite notificări, vor face verificări suplimentare și pot aplica amenzi.

„Există o recomandare a Curții de Conturi, să facem verificarea numărului de persoane care sunt impuse la taxa de salubrizare, la DIT. Am făcut echipe mixte din reprezentanți ai poliției locale, ai Serviciului Coordonare asociații de proprietari și inspectori DIT. Facem aceste verificări pentru că s-a constatat o diferență mare între numărul de persoane impuse la DIT și numărul real al populației orașului. Unde sunt neconcordanțe transmitem notificări, facem verificări și putem aplica și amenzi”, spune viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu.

Din anul 2021, craiovenii trebuie să anunțe la Direcția de Taxe și Impozite (DIT) câte persoane locuiesc în fiecare locuință. Declarația se depune pentru fiecare proprietate, indiferent dacă acolo stă proprietarul sau alte persoane (de exemplu, chiriași ori rude). Toți cei care locuiesc acolo și beneficiază de serviciul de salubrizare trebuie declarați, iar proprietarul este cel care plătește taxa.

Autoritățile locale spun că mulți craioveni nu au declarat corect numărul de persoane de la început. Unii au uitat să anunțe când numărul a crescut, dar au fost foarte rapizi să anunțe când a scăzut, ca să plătească mai puțin. Astfel de situații apar, de exemplu, după un deces, o naștere sau o vânzare a locuinței.

Până acum, Primăria nu s-a ocupat prea atent de verificarea numărului real al persoanelor. De obicei, cerea asociațiilor de proprietari listele cu locatarii de la întreținere. Dacă cineva voia să fie scos de la plata taxei de salubrizare, era suficientă o adeverință de la asociația de proprietari.

Acum, Primăria anunță că nu va mai accepta astfel de adeverințe. Cei care vor să fie scoși de la plata taxei trebuie să aducă documente oficiale și valabile — de exemplu, un contract de muncă din altă localitate, un contract de închiriere sau o viză de flotant.

Taxa de salubrizare în Craiova este de 22 lei pe lună pentru fiecare persoană, adică 264 lei pe an.