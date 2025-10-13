BERBEC Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva ar putea să-ți amintească importanța răbdării și a credinței în propria cale. Poate că nu toate lucrurile merg astăzi cum ai vrea, dar s-ar părea că există un rost în fiecare întârziere, spun stelele. O vorbă bună spusă la timp ar putea să fie mai valoroasă decât o întreagă pledoarie. Spre seară, ai putea simți că liniștea e o rugăciune în sine.

TAUR E posibil ca această zi dedicată Sfintei Parascheva să te inspire să dăruiești fără să aștepți nimic în schimb. Tradiția spune că e bine să nu lucrezi astăzi, ci să te odihnești și să reflectezi la binele pe care-l poți face altora. Poate ar fi potrivit să aprinzi o lumânare, chiar și de acasă, în gând bun pentru cei dragi. S-ar putea ca seara să-ți aducă un sentiment de împăcare adâncă.

GEMENI Astăzi, de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, gândurile tale s-ar putea să zboare în mai multe direcții, dar fiecare cu sensul ei. E posibil ca o conversație sinceră să-ți redea încrederea într-un prieten sau într-o idee mai veche. Obiceiul de a împărți o porție de colivă sau o vorbă bună ar putea să fie cel mai frumos gest al zilei. Seara te-ar putea găsi cu un zâmbet calm, fără motiv aparent.

RAC Sfânta Cuvioasă Parascheva e considerată ocrotitoarea celor smeriți și harnici, iar astăzi s-ar putea să simți nevoia să faci ordine în gânduri. Poate că un drum scurt la biserică ți-ar limpezi sufletul mai mult decât o discuție lungă. E posibil să te gândești la rude mai în vârstă sau la oameni dragi plecați departe. Spre seară, recunoștința ar putea să-ți fie rugăciunea cea mai sinceră.

LEU Ziua aceasta, dedicată Sfintei Parascheva, ți-ar putea aduce o energie blândă, dar profundă. Probabil vei simți nevoia să te retragi un pic din tumultul vieții de zi cu zi pentru a reflecta la sensul gesturilor mărunte. În tradiție, se spune că cine se roagă astăzi cu inimă curată e ascultat degrabă. Spre seară, un gest simplu, ca o îmbrățișare sau o vorbă bună, ar putea să lumineze ziua cuiva.

FECIOARĂ Liniștea acestei zile sfinte ar putea să-ți aducă o claritate neașteptată. E posibil să afli astăzi ceva nou despre tine, nu prin alții, ci prin introspecție. În amintirea Sfintei Cuvioasei Parascheva, se obișnuiește să se dea de pomană celor nevoiași, iar tu ai putea face un gest care să-ți aducă pace. Spre seară, simplitatea ar putea să ți se pară cel mai mare lux.

BALANȚĂ Astăzi, de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, s-ar părea că frumosul spre care tinzi, zi de zi, ar putea să capete o altă formă: mai discret, mai liniștit. Poate că vei simți nevoia să te oprești din alergare și să te bucuri de lucrurile mărunte. Se spune că cei care postesc sau se roagă azi primesc echilibru în suflet. Spre seară, un moment de tăcere ar putea să-ți aducă mai multă claritate decât orice sfat.

SCORPION E posibil ca această zi a Sfintei Parascheva să te surprindă cu o emoție neașteptată. O poveste despre viața sfintei – care și-a dăruit hainele săracilor – ți-ar putea aminti de puterea generozității. S-ar putea ca astăzi să descoperi că o faptă măruntă îți poate schimba nu doar ziua, ci și perspectiva asupra vieții, în general. Spre seară, liniștea interioară s-ar putea să te învăluie ca o binecuvântare.

SĂGETĂTOR Astăzi s-ar putea să te gândești la mulțimea care merge la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Chiar dacă nu ești acolo, gândul și credința te-ar putea apropia de atmosfera aceea de speranță colectivă. E posibil ca ziua de marți să-ți aducă o discuție profundă sau o revelație discretă. Spre seară, ai putea simți că ai învățat ceva prețios despre răbdare.

CAPRICORN Ziua Sfintei Parascheva ar putea să te găsească într-o stare meditativă, dar plină de sens. E posibil să-ți amintești de cineva care a fost un model de modestie și echilibru. Tradiția spune că astăzi ar putea fi bine să eviți certurile și judecățile aspre, poate că, uneori să fii liniștit e mai valoros decât să ai dreptate. Spre seară, o lumânare aprinsă în tăcere ar putea să-ți aducă răspunsul pe care îl căutai.

VĂRSĂTOR Ziua aceasta dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva ar putea să-ți inspire idei noi despre solidaritate și comunitate. Poate că vei afla ceva interesant despre tradițiile de la Iași și despre pelerinajul de acolo. Un gând bun trimis de departe ar putea să aibă ecou neașteptat. Spre seară, s-ar putea să simți că liniștea vine nu din tăcere, ci din înțelegerea cu cei dragi și nu numai.

PEȘTI Sfânta Cuvioasă Parascheva e sărbătorită cu evlavie în întreaga țară, dar poate că pentru tine ziua aceasta ar putea fi despre curățenie interioară. Un drum scurt la biserică sau o rugăciune rostită în gând ar putea să-ți aducă pace. Viața sfintei te-ar putea inspira să alegi bunătatea chiar și în situațiile în care poți simți că acest lucru ar putea fi un sacrificiu. Spre seară, s-ar putea să simți că sufletul ți s-a luminat, discret, dar deplin.