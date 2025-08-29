Prețurile cresc pentru toate tipurile de viniete. Conform informațiilor oficiale transmise de CNAIR vineri, 29 august:

cea de o zi urcă de la 2,5 euro la 3,5 euro,

cea de 10 zile de la 3,3 euro la 6 euro,

cea de o lună de la 5,3 euro la 9,5 euro (adică aproximativ 48 de lei)

cea de două luni de la 8,4 euro la 15 euro,

rovinieta pe un an de zile urcă de la 28 de euro la 50 de euro (adică aproximativ 250 de lei).

Această majorare vine în contextul necesității de a finanța întreținerea și modernizarea rețelei naționale de drumuri și autostrăzi, afectată de creșterea costurilor la materiale de construcții și de lucrările complexe de infrastructură în desfășurare.

Pe lângă creșterea tarifelor, se modifică și sancțiunile pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă. Amenda minimă va fi de 500 de lei (față de 275 lei în prezent), iar cea maximă va ajunge la 1.000 de lei (de la 550 lei).

Echipa de la CNAIR precizează că rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise, fără costuri suplimentare pentru șoferi.

Șoferii pot achita rovinieta și tariful de trecere de la podurile Fetești – Cernavodă prin mai multe canale:

portalul oficial www.erovinieta.ro,

aplicația mobilă eTarife,

SMS la numerele 7500 (rovinietă) și 7577 (peaj),

punctele de lucru CNAIR și ale partenerilor autorizați,

dar și prin platforma www.ghiseul.ro, unde plata se face exclusiv cu cardul bancar.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să verifice din timp valabilitatea rovinietei și să respecte noile reglementări pentru a evita sancțiunile.

Creșterea tarifelor din România aduce rovinieta mai aproape de nivelul practicat în alte state europene. De exemplu, în Ungaria sau Bulgaria, vinieta pentru autoturisme poate ajunge anual la peste 60 de euro. Autoritățile estimează că majorarea va acoperi parțial costurile de întreținere și modernizare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, în contextul creșterii prețurilor la materiale și al lucrărilor de infrastructură în desfășurare.

Creșterea tarifelor afectează atât șoferii ocazionali, cât și transportatorii care utilizează frecvent rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi. Pentru un șofer care circulă zilnic pe drumuri naționale, costul anual al vinietei va fi aproape dublu. Transportatorii pot include aceste taxe în tarifele de livrare, ceea ce poate influența prețul final al produselor.