Curs valutar BNR, 29 august 2025. EURO crește pentru a treia zi la rând

Curs valutar BNR, 29 august 2025. LEUL se depreciază în fața monedei EURO și nu numai pentru a treia zi consecutiv, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astfel că:

Un EURO se tranzacționează cu 5.0722 lei, fiind în creștere cu 0.0050.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.3443 lei, fiind în scădere cu 0.0052 față de ziua anterioară.

Francul elvețian este cotat la 5.4228 lei, fiind în creștere cu 0.0097 față de ziua precedentă.

Lira sterlină este cotată la 5.8500 lei, fiind în creștere cu 0.0230 față de ziua anterioară.

Un gram de aur costă 476.0494 lei, fiind în creștere cu 0.6094 față de ziua precedentă.

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, de altfel, valorile indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.57% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 iunie 2025 – 29 august 2025:

valoare maxima: 7.15 % (12 iunie 2025);

valoare minima: 6.57 % (29 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.83 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.72% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 iunie 2025 – 29 august 2025:

valoare maxima: 7.23 % (3 iunie 2025);

valoare minima: 6.72 % (29 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.95 %.

Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6.89%. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 iunie 2025 – 29 august 2025:

valoare maxima: 7.34 % (3 iunie 2025);

valoare minima: 6.89 % (6 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 7.08 %.

Vă reamintim că Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) se va majora de la 5,55% la 6,06% începând cu luna octombrie. Această creștere marchează o premieră după trei ani de stabilitate sub acest prag. Practic, orice credit ipotecar sau de consum cu dobândă variabilă va deveni mai scump.

Specialiștii financiari atrag atenția că, pe termen lung, aceste ajustări pot duce la o presiune financiară semnificativă. În plus, ele se suprapun peste creșterile generale de prețuri, de taxe și costuri de trai, ceea ce face situația și mai dificilă pentru debitori. Mai multe detalii AICI.