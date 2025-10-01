În Germania, gesturile aparent obișnuite, precum un plic cu bani dăruit la nuntă sau o sumă virată în cont pentru ajutorul unui copil, nu trec neobservate întotdeauna.

Autoritățile fiscale pot solicita raportarea unor astfel de sume, iar nerespectarea regulilor poate transforma un cadou primit cu bucurie într-o complicație fiscală nedorită.

Chiar și atunci când intențiile sunt simple și binevoitoare, legea impune claritate și transparență în privința banilor dăruiți sau primiți.

În Germania, legislația prevede că, în anumite circumstanțe, atât persoana care dă bani, cât și cea care îi primește trebuie să notifice autoritățile fiscale. Această comunicare trebuie făcută în termen de trei luni de la momentul darului.

Deși gesturile modeste, cotidiene, sunt adesea ignorate de fisc, există situații precise în care raportarea nu mai este opțională, ci impusă de lege. Astfel, chiar și un cadou aparent banal poate atrage atenția biroului fiscal dacă depășește limitele stabilite.

Germania recunoaște valoarea tradițiilor și a momentelor importante din viață. De aceea, gesturile precum darurile pentru zile de naștere, nunți, sărbători precum Crăciunul sau Paștele, ori recompensele pentru rezultate școlare, nu trebuie raportate autorităților fiscale.

În plus, sumele oferite pentru cheltuielile zilnice sau cele formalizate prin notar ori aprobate de instanță rămân în afara obligației de notificare, fiind considerate acte firești și protejate de lege.

Legea stabilește praguri clare până la care cadourile bănești nu sunt impozitate, diferențiate după gradul de rudenie. Astfel, soții sau partenerii înregistrați pot primi fără taxe sume de până la 500.000 de euro, copiii beneficiază de scutire pentru până la 400.000 de euro, iar nepoții pentru până la 200.000 de euro.

Anumite categorii de rude și apropiați pot primi cadouri în bani fără a plăti taxe, până la 20.000 de euro, inclusiv părinți, bunici, frați și surori, nepoți, părinți vitregi, socri, foști soți sau soții, precum și parteneri ai unui parteneriat civil încheiat anterior.

Aceste limite se calculează pentru intervale de câte zece ani, astfel încât sumele primite de același beneficiar să fie cumulate pe această perioadă înainte de a fi impozitate.

Chiar dacă un cadou în bani este oferit în mai multe tranșe pe parcursul anilor, autoritățile fiscale consideră totalul primit de beneficiar într-un interval de zece ani. Dacă suma cumulată depășește limita legală, partea care depășește pragul devine supusă impozitării.

Să presupunem că un nepot primește 21.000 de euro ca dar. Deoarece limita neimpozabilă pentru nepoți este de 20.000 de euro pe zece ani, suma care depășește pragul — adică 1.000 de euro — va fi impozitată. La o cotă de 15%, acest excedent generează un impozit de 150 de euro.

Faptul că un cadou în bani nu este raportat nu echivalează automat cu evaziune fiscală. Totuși, atunci când sumele sunt semnificative, autoritățile fiscale pot interpreta lipsa raportării ca un motiv de verificare sau pot ridica suspiciuni privind respectarea obligațiilor legale.

Cea mai comună consecință a neraportării cadourilor este aplicarea de amenzi. În situații mai grave, legislația germană poate prevedea chiar pedepse privative de libertate, de până la cinci ani, pentru cei care încalcă în mod flagrant obligațiile fiscale.