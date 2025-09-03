Pentru milioane de români stabiliți în Italia, trimiterea banilor acasă este un gest firesc, parte a responsabilității față de familie. Banii ajung, adesea lunar, la părinți, copii sau alte rude din România.

Deși aceste transferuri au, în majoritatea cazurilor, caracter de sprijin familial, autoritățile italiene vor începe să le monitorizeze cu atenție.

Agenția Fiscală italiană suspectează că unele dintre aceste mișcări de bani pot masca venituri nedeclarate sau plăți pentru activități neoficiale. Prin urmare, fiecare tranzacție financiară, chiar și între membri ai aceleiași familii, va trebui să aibă o justificare clară și verificabilă.

Autoritățile fiscale nu vor analiza doar sumele mari, ci și tranzacțiile repetate, chiar și de valori mici, dacă acestea par suspecte sau nejustificate. Il Messaggero arată că transferurile regulate, fără explicații detaliate, pot fi interpretate ca venituri recurente, deci impozabile.

Deși o sentință din 31 decembrie 2024 a Curții de Justiție Fiscală a stabilit că transferurile între rude nu trebuie impozitate automat, aceasta nu oferă protecție totală. Fiscul are în continuare dreptul să verifice tranzacțiile, iar contribuabilul este obligat să prezinte dovezi privind natura acestor sume.

Verificările pot include acces direct la datele bancare, la informațiile de la Poșta Italiană și de la alți intermediari financiari. Scopul este de a compara fluxurile reale de bani cu veniturile oficial declarate.

Pentru a evita neplăceri și eventuale sancțiuni, românii din Italia sunt sfătuiți să trateze cu seriozitate orice transfer de bani către familie sau prieteni. Chiar și gesturile ocazionale trebuie să fie documentate și explicate în mod clar.

Sfaturi esențiale:

Folosiți transferuri bancare sau cecuri negirabile, pentru a asigura trasabilitatea banilor.

Indicați cauza transferului în mod specific („ajutor întreținere părinți”, „sprijin studii copil”), evitând termeni vagi precum „diverse”.

Păstrați documente justificative – chitanțe, scrisori explicative, contracte sau orice dovadă a relației financiare.

Evitați frecvența excesivă fără justificare, chiar și a sumelor mici. Mai multe tranzacții regulate, fără o cauză evidentă, pot ridica suspiciuni.

Aplicarea acestor măsuri oferă protecție legală și minimizează riscul unor investigații amănunțite din partea autorităților fiscale.

Începând cu 9 octombrie 2025, vor fi introduse și măsuri suplimentare de monitorizare, care vizează identificarea mai detaliată a beneficiarilor. Noile reguli fac parte dintr-o tendință europeană generalizată de transparentizare a operațiunilor financiare personale.

Aceste controale vor permite Fiscului să identifice mai ușor discrepanțele între veniturile declarate și fondurile aflate în circulație. De asemenea, ar putea apărea întârzieri în procesarea unor transferuri, în cazul în care lipsesc documente justificative clare.