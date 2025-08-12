A doua cea mai mare bancă din Germania, Deutsche Kreditbank (DKB), a pus punct erei retragerilor de numerar de la propriile bancomate. Începând cu 30 iulie 2025, instituția a oprit funcționarea ultimelor 17 ATM-uri pe care le mai deținea, o decizie cu impact asupra celor 5,8 milioane de clienți ai săi.

Reprezentanții băncii justifică măsura prin schimbarea comportamentului de plată al germanilor și scăderea constantă a utilizării bancomatelor.

„Costurile ridicate de întreținere și migrarea clienților spre plăți fără numerar ne-au determinat să direcționăm resursele către extinderea ofertei digitale”, a declarat Hauke Kramm, purtătorul de cuvânt al DKB.

Deși rămâne fără infrastructură proprie de retragere de numerar, banca oferă în continuare posibilitatea clienților de a scoate bani de la orice ATM cu sigla Visa, gratuit pentru cei care îndeplinesc criteriul de client „activ” (minimum 700 de euro intrări lunare). Programul „Cash im Shop”, ce permite retrageri în supermarketuri și drogherii, rămâne disponibil.

În schimb, depunerile de numerar devin mai puțin accesibile, fiind posibile doar prin filialele Reisebank, unde comisioanele pornesc de la 9,90 euro pentru sume sub 1.000 de euro, scrie ziarulromanesc.de.

Decizia DKB se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă pe piața bancară germană: reducerea rețelei fizice și orientarea către servicii exclusiv online. Cu active evaluate la 131 de miliarde de euro și aparținând integral BayernLB, banca confirmă direcția digitalizării accelerate, pe fondul unui declin ireversibil al numerarului în tranzacțiile zilnice.

Această schimbare nu este doar o decizie operațională, ci un semnal puternic că sistemul bancar german se pregătește pentru o eră în care cardul și telefonul mobil vor înlocui definitiv bancomatul.

Începând cu 1 august 2025, băncile germane aplică restricții diferențiate pentru retragerile de numerar de la ATM. Pragurile zilnice variază de la 1.000 la 3.000 de euro, în funcție de instituția financiară și de istoricul fiecărui client.

În contextul digitalizării accelerate a serviciilor bancare, instituțiile financiare din Germania au introdus noi limite la bancomate. Măsura are ca scop atât optimizarea fluxurilor de numerar, cât și creșterea controlului asupra tranzacțiilor, în linie cu cerințele autorității federale de supraveghere financiară – BaFin.

Limitele aplicate de principalele bănci:

Deutsche Bank – 1.500 €/zi.

Commerzbank – 1.000 €/zi, ajustabilă până la 2.500 € prin aplicația mobilă.

DZ Bank – până la 3.000 €/zi pentru clienții eligibili.

Sparkasse – până la 1.500 €/zi, în funcție de tipul de client.

Unele instituții permit modificarea acestor praguri direct din aplicațiile mobile, însă aprobarea depinde de analiza individuală a fiecărui cont.

Regulile BaFin prevăd raportarea și, în unele cazuri, justificarea tranzacțiilor mari:

Retrageri de numerar peste 1.000 € sau transferuri digitale de peste 2.000 € pot necesita documente justificative.

Depășirea pragului de 5.000 € sold la final de lună poate declanșa verificări suplimentare.

Dovezile acceptate includ fluturașe de salariu, declarații fiscale sau extrase de cont.

Majoritatea băncilor oferă posibilitatea ajustării limitelor din secțiunile „Carduri” sau „Setări” ale aplicațiilor mobile. Totuși, aprobarea este condiționată de politica internă și de istoricul clientului.