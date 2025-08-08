Certificatul fiscal necesar vânzării unui autoturism a fost refuzat de Primăria Lipănești unui tânăr în vârstă de 19 ani, pe motiv că tatăl acestuia figurează cu restanțe către bugetul local. Decizia a stârnit reacții în comunitate și ridică semne de întrebare privind corectitudinea practicilor administrative aplicate de autorități în astfel de situații.

Primarul comunei justifică abordarea prin necesitatea creșterii gradului de colectare a taxelor și avertizează că fără astfel de măsuri, instituția riscă blocaje financiare.

Certificatul fiscal este esențial pentru încheierea legală a unei tranzacții auto. În cazul unui tânăr din Prahova, în vârstă de 19 ani, obținerea acestui document s-a dovedit imposibilă, informează cei de la Observatorul Prahovean.

Acesta deține legal mașina pe care intenționa să o vândă, însă autoritățile locale i-au blocat accesul la certificatul necesar. Motivul: datoriile tatălui său către bugetul local.

Mama tânărului a explicat situația într-o declarație pentru presa locală:

„Băiatul meu de 19 ani a fost astăzi la Primăria Lipănești să ia certificat fiscal. Îi trebuie ca să vândă o mașină cumpărată pe numele lui, pentru că nu a luat încă permisul. A fost refuzat pe motiv că tatăl lui are datorii. E corect? Legea invocată de domnul primar nu există”, a spus aceasta.

Primarul comunei Lipănești, Robert Nica, susține că a recurs la măsura respingerii cererilor pentru certificate fiscale atunci când există datorii în familie.

El spune că familia în cauză are restanțe acumulate din amenzi, începând chiar din 2010, iar suma totală se apropie de 10.000 de lei.

„În cazul de față, familia are o datorie de aproape 10.000 de lei, din amenzi, cea mai veche fiind din 2010. După cum a anunțat și premierul Bolojan, primăriile care nu au o rată bună de colectare nu vor mai primi fonduri. Iar noi riscăm să rămânem fără bani de salarii și utilități”, a declarat edilul.

Conform datelor prezentate de primar, o parte semnificativă a populației active din localitate are datorii la bugetul comunei.

Aproximativ 1.200 din cei 4.200 de cetățeni activi financiar sunt în această situație, iar totalul sumelor neachitate ajunge la 1,5 milioane de lei.

„Avem în comună o populație activă de 4.200 de persoane, iar 1.200 au datorii în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Suntem obligați să luăm și astfel de măsuri nepopulare”, a explicat Robert Nica.

Decizia luată de autoritățile din Lipănești vine într-un context în care Guvernul României încă analizează adoptarea unor reforme fiscale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit recent despre intenția de a condiționa anumite servicii publice de achitarea obligațiilor către bugetul local.

Printre măsurile luate în calcul se numără și refuzul eliberării autorizațiilor de construire în cazul existenței unor datorii, o strategie similară celei aplicate deja la nivel local în comuna prahoveană.

Certificatul fiscal se eliberează doar dacă titularul este la zi cu toate obligațiile financiare legate de autoturism. Acesta poate fi solicitat de la administrația fiscală de domiciliu, în baza unei cereri tip și a unor documente justificative.

Pentru persoane fizice, este necesară copia cărții de identitate, cererea completată, cartea de identitate a vehiculului în original și copie, precum și actul de dobândire a mașinii.

În cazul în care solicitarea este depusă printr-un împuternicit sau de o persoană juridică, pot fi cerute documente suplimentare.

Certificatul fiscal este un document oficial care atestă dacă există sau nu obligații restante la bugetul statului. Este indispensabil în procesul de vânzare-cumpărare, dar și în alte situații administrative precum licitații sau obținerea unor autorizații.

El poate confirma fie lipsa datoriilor, fie existența unor sume neachitate, oferind astfel o imagine clară asupra situației fiscale a unei persoane fizice sau juridice.