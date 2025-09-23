Kelemen Hunor, președintele UDMR, apreciază că există diverse opțiuni pentru o eventuală reformă administrativă, însă subliniază că, în prezent, prioritățile sunt altele: gestionarea eficientă a cheltuielilor și stimularea creșterii veniturilor.

‘Sunt două abordări, se poate și o a treia abordare. Una dintre abordări este să reducem efectiv numărul de angajați, posturile ocupate, cu 10%. Asta înseamnă în jur de 13.000 de poziții. Și a doua abordare este să tăiem cheltuielile. (…) Eu vorbesc despre posturile efectiv ocupate 10% – este dezideratul despre care noi am vorbit. (…) O altă abordare – să tai cu 10% cheltuielile, dar nici asta nu este ok, fiindcă nu există situații identice la unitățile administrativ-teritoriale. (…) Sau a treia variantă este să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8%, și restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge, dar probabil că, dacă trebuie să cauți un compromis, tot timpul există compromis’, a declarat Kelemen Hunor luni seara la Euronews România.

El a precizat că, în cadrul coaliției, discuțiile s-au concentrat doar asupra a două opțiuni: PNL susține o reducere de 10%, inclusiv cu acordul său personal, în timp ce PSD și USR promovează reducerea cheltuielilor, având în vedere și dorința primarului Dominic Fritz, care conduce un oraș important, de a beneficia de mai multă autonomie.

Kelemen Hunor a explicat că ideea comasării UAT-urilor mici nu face parte din programul de guvernare actual, deși discuțiile pe această temă au existat de mult timp, încă din perioada lui Octav Cozmâncă, începutul anilor 2000, și au fost reluate în mai multe variante de-a lungul timpului.

El a precizat că, deși o astfel de măsură ar putea fi luată în considerare, trebuie abordată cu mare atenție, pentru că în anumite zone geografice apropierea dintre localități face ca comasarea să fie mai puțin problematică.

Liderul UDMR a menționat că ideea comasării unor servicii a fost analizată la un moment dat, însă propunerea nu a primit sprijinul Ministerului de Finanțe, adăugând că o eventuală reformă administrativă rămâne o chestiune de perspectivă pentru viitor.