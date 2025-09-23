Stabilitatea Guvernului riscă să aibă de suferit
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că dacă proiectul privind pensiile magistraților va fi respins de Curtea Constituțională, stabilitatea și autoritatea coaliției de guvernare ar avea de suferit. Acesta a subliniat că un astfel de eșec ar pune la încercare credibilitatea guvernului în ceea ce privește abilitatea sa de a remedia dezechilibrele existente.
El a subliniat că deciziile guvernului reflectă și consensul coaliției și că, fără aprobarea proiectului, ar fi dificil să se convingă publicul de eficiența altor măsuri, mai ales într-un domeniu sensibil precum vârsta de pensionare, considerând că este vorba despre o reformă importantă.
„În momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită. A coaliţiei, guvernului. Deci guvernul a luat această decizie, dar în spatele guvernului există o coaliţie. Nu mai poţi să ieşi în faţa oamenilor şi să explici toate celelalte măsuri, spunând: ‘Am încercat toate variantele, toate formele şi nu putem legifera în această zonă unde e vorba de vârsta de pensionare’. Şi acolo într-adevăr, asta e o reformă”, a declarat Kelemen Hunor.
Referindu-se la presiunea exercitată de corpul magistraților, el a recunoscut că aceasta a existat constant, subliniind că judecătorii au întotdeauna o putere considerabilă de a-și impune punctul de vedere și de a influența deciziile.
Măsurile de austeritate vor pierde din credibilitate
Kelemen Hunor a afirmat că, dacă proiectul pensiilor magistraților va fi respins de Curtea Constituțională, argumentele guvernului pentru măsurile de austeritate aplicate restului cetățenilor vor pierde mult din credibilitate.
„Asta este problema – de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situaţie, din punct de vedere al bugetului şi din punct de vedere economic, extrem de bună, cu o creştere economică şi cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă. Pică, hai că mai vedem cum facem. Dar există o presiune de a face reforme, de a aduce venituri, de a tăia cheltuieli. În foarte multe domenii oamenii sunt afectaţi, de la învăţământ, la sănătate şi aşa mai departe. Şi aici e o categorie care nu poate fi atinsă de nimeni şi în niciun fel”, a explicat liderul UDMR.
S-a luat în calcul demisia lui Ilie Bolojan
Când a fost întrebat despre posibilitatea ca premierul Bolojan să demisioneze dacă pachetul legislativ nu ar trece de Curtea Constituțională, liderul UDMR a recunoscut că, la un moment dat, o astfel de opțiune a fost luată în calcul.
„Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai ştiu exact când, când era acel pachet şi, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: „Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine”. Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte. Deci eu nu cred şi nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre coaliţie şi soarta coaliţii, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat”, a mai spus Kelemen Hunor.