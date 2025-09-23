Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că dacă proiectul privind pensiile magistraților va fi respins de Curtea Constituțională, stabilitatea și autoritatea coaliției de guvernare ar avea de suferit. Acesta a subliniat că un astfel de eșec ar pune la încercare credibilitatea guvernului în ceea ce privește abilitatea sa de a remedia dezechilibrele existente.

El a subliniat că deciziile guvernului reflectă și consensul coaliției și că, fără aprobarea proiectului, ar fi dificil să se convingă publicul de eficiența altor măsuri, mai ales într-un domeniu sensibil precum vârsta de pensionare, considerând că este vorba despre o reformă importantă.

„În momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită. A coaliţiei, guvernului. Deci guvernul a luat această decizie, dar în spatele guvernului există o coaliţie. Nu mai poţi să ieşi în faţa oamenilor şi să explici toate celelalte măsuri, spunând: ‘Am încercat toate variantele, toate formele şi nu putem legifera în această zonă unde e vorba de vârsta de pensionare’. Şi acolo într-adevăr, asta e o reformă”, a declarat Kelemen Hunor.

Referindu-se la presiunea exercitată de corpul magistraților, el a recunoscut că aceasta a existat constant, subliniind că judecătorii au întotdeauna o putere considerabilă de a-și impune punctul de vedere și de a influența deciziile.

Kelemen Hunor a afirmat că, dacă proiectul pensiilor magistraților va fi respins de Curtea Constituțională, argumentele guvernului pentru măsurile de austeritate aplicate restului cetățenilor vor pierde mult din credibilitate.

„Asta este problema – de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situaţie, din punct de vedere al bugetului şi din punct de vedere economic, extrem de bună, cu o creştere economică şi cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă. Pică, hai că mai vedem cum facem. Dar există o presiune de a face reforme, de a aduce venituri, de a tăia cheltuieli. În foarte multe domenii oamenii sunt afectaţi, de la învăţământ, la sănătate şi aşa mai departe. Şi aici e o categorie care nu poate fi atinsă de nimeni şi în niciun fel”, a explicat liderul UDMR.

Când a fost întrebat despre posibilitatea ca premierul Bolojan să demisioneze dacă pachetul legislativ nu ar trece de Curtea Constituțională, liderul UDMR a recunoscut că, la un moment dat, o astfel de opțiune a fost luată în calcul.