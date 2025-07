ANAF a început să trimită, în ultimele săptămâni, notificări fiscale către cetățeni care au efectuat tranzacții cu ramburs prin intermediul platformei OLX. Măsura, aplicată în mod automatizat, a luat prin surprindere zeci, poate sute de persoane care nu desfășoară activități comerciale în sens clasic, dar care au trimis colete cu ramburs în scopuri personale, caritabile sau ocazionale.

Situația a fost semnalată pentru prima oară într-un grup de pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au postat imagini cu notificările primite și și-au exprimat nedumerirea și nemulțumirea. Scrisorile de la Fisc, tipărite și trimise prin Poșta Română, îi informează că au obținut venituri din activități economice și că au obligația de a depune declarații fiscale.

Unul dintre cazurile care a atras atenția este al unei femei care trimitea pachete lunar către beneficiarii unei asociații. Într-un comentariu postat pe Facebook, aceasta explică ce s-a întâmplat:

„Ieri am primit această notificare prin Poștă de la ANAF. Din câte îmi dau eu seama, este vorba despre faptul ca am realizat venituri din rambursuri și nu le-am declarat. Eu nu am activitate economică online, nu vând lucruri de prin casă sau hainele rămase mici, tot ce am făcut este faptul că am profitat de transportul gratuit oferit de platforma OLX și am trimis pachete prin intermediul lor.”