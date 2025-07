Statele Unite și Uniunea Europeană (UE) au ajuns duminică seară la un nou acord comercial, în urma unei întâlniri între președintele Donald Trump și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, desfășurate în Scoția.

Noul acord prevede aplicarea unei taxe vamale unificate de 15% pentru toate bunurile europene exportate pe piața americană, în condițiile în care Trump amenințase anterior cu o rată de 30%. În paralel, înțelegerea ar include și promisiuni privind investiții de miliarde de dolari în energie.

Donald Trump a declarat, după întâlnire, că acordul este „bun pentru toată lumea” și că ar întări parteneriatul transatlantic.

Ursula von der Leyen a apreciat că documentul este rezultatul unor „negocieri dure” și l-a descris ca fiind „grozav”, potrivit BBC.

Good to be in Scotland to meet @POTUS for discussions on transatlantic trade today.

The EU-US trade relationship is the world’s biggest.

I look forward to our talks ↓ https://t.co/pMWoCCwycn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025