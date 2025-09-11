Dan Voiculescu avertizează că inflația accelerează și lovește categoriile vulnerabile

Profesorul Dan Voiculescu avertizează asupra efectelor dramatice ale inflației asupra categoriilor vulnerabile din societate. Într-o postare pe blogul său, danvoiculescu.net, fondatorul trustului Intact atrage atenția că datele oficiale confirmă scenariile negative pe care le anticipa de luni de zile, transmite Antena 3 CNN.

„Institutul Național de Statistică a confirmat astăzi creșterea galopanta a inflației! Avertizez de minim trei luni – în contextul dublării preturilor la energie, încă înainte de creșterea TVA! – asupra acestui pericol! Avem inflație de 10% în august. Și, din păcate, în septembrie va fi mai mult!”, a explicat profesorul Dan Voiculescu.

Potrivit acestuia, în spațiul public se caută vinovați, iar responsabilitatea este pasată de la un partid la altul și între instituții.

„Adevărul este la mijloc, că de fiecare dată. Dar, în acest moment, nicio justificare nu mai schimbă realitatea. Inflația este uriașă, perspectivele sunt grave, iar nota de plată vă fi suportată, că întotdeauna, de categoriile vulnerabile!”, a adăugat Voiculescu.

Profesorul identifică deja principalele categorii afectate: pensionarii, tinerii, familiile la început de drum și antreprenorii mici și mijlocii.

„Pensionarii, tinerii, familiile la început de drum, antreprenorii mici și mijlocii, aceștia sunt loviți în plin de inflație. Cresc prețurile la medicamente, la alimente, se scumpesc chiriile, dobânzile urcă alarmant”, a menționat acesta pe blogul său.

În fața acestei situații, profesorul cere măsuri urgente care să protejeze segmentele cele mai vulnerabile. El dă exemplul unei scheme de plafonări, pe modelul deja aplicat în cazul alimentelor de bază începând din 2023.

„Un singur exemplu de soluție: reglementarea unei scheme de plafonări, pe modelul aplicat în cazul alimentelor de bază începând din 2023, pentru un ‘coș esențial’ destinat categoriilor vulnerabile. Concret, pe lângă alimente, se pot plafona prețurile medicamentelor pentru bolnavii cronici, se pot asigura împrumuturi cu dobândă minimă pentru antreprenori, se poate reglementa o limită maximă a chiriilor pentru locuințe în funcție de suprafață”, notează Dan Voiculescu.

El subliniază că societatea are nevoie de „semne concrete de solidaritate, de implicare, de interes real pentru cei mai vulnerabili”, pentru a preveni tensiuni sociale și radicalizarea discursului public.