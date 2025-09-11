Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, axată pe proiectele de infrastructură transfrontalieră. Discuția a vizat în special necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru a reduce aglomerația din punctul actual de trecere și a facilita fluxul de transport între cele două țări. Ca urmare, Bucureștiul și Sofia au decis constituirea unui grup de lucru comun, însărcinat cu analizarea și coordonarea proiectelor bilaterale în domeniul transportului și al conectivității regionale.

Guvernul de la București a transmis că întâlnirea telefonică dintre cei doi oficiali s-a concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.

„Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere”, spune Executivul într-un comunicat.

Potrivit comunicatului oficial, cei doi premieri au convenit și „intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România şi Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, şi în domeniul securităţii maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertăţii de navigaţie şi a comerţului.”

Guvernele României și Bulgariei susțin că infrastructura transfrontalieră este esențială atât pentru comerț, cât și pentru mobilitatea cetățenilor. În prezent, singurul pod rutier activ din zonă, Giurgiu–Ruse, înregistrează frecvent timpi mari de așteptare pentru transportatori.

În plan diplomatic, Ilie Bolojan a subliniat relațiile de bună vecinătate dintre cele două state și a evidențiat sprijinul Bulgariei pentru o inițiativă recentă:

„Premierul Ilie Bolojan a mulţumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse”, mai transmite Guvernul.

Pentru șoferii care ar putea întâmpina restricții sau aglomerație la punctul Giurgiu–Ruse, autoritățile recomandă utilizarea unor rute alternative. Printre acestea se numără punctele rutiere Vidin – Calafat, Kardam – Negru Vodă, Silistra – Ostrov (Călărași), Dobromir – Krushari și Kainardzha – Lipnița.

De asemenea, traversarea Dunării este posibilă și prin punctele de trecere operate cu feribotul: Nikopol – Turnu Măgurele (feribot-eurobac.ro), Svishtov – Zimnicea (ferry.bg), Oryahovo – Bechet (ferryboat.bg) și Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călărași) (spikaferry.com).

Călătorii care tranzitează Bulgaria pot consulta o serie de resurse oficiale pentru o mai bună planificare a drumului: