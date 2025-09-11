Ilie Bolojan și premierul Bulgariei au discutat despre al doilea pod peste Dunăre la Ruse
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, axată pe proiectele de infrastructură transfrontalieră. Discuția a vizat în special necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru a reduce aglomerația din punctul actual de trecere și a facilita fluxul de transport între cele două țări. Ca urmare, Bucureștiul și Sofia au decis constituirea unui grup de lucru comun, însărcinat cu analizarea și coordonarea proiectelor bilaterale în domeniul transportului și al conectivității regionale.
Grup de lucru pentru al doilea pod peste Dunăre
Guvernul de la București a transmis că întâlnirea telefonică dintre cei doi oficiali s-a concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
„Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere”, spune Executivul într-un comunicat.
Cooperare în cadrul Parteneriatului Strategic
Potrivit comunicatului oficial, cei doi premieri au convenit și „intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România şi Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, şi în domeniul securităţii maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertăţii de navigaţie şi a comerţului.”
Guvernele României și Bulgariei susțin că infrastructura transfrontalieră este esențială atât pentru comerț, cât și pentru mobilitatea cetățenilor. În prezent, singurul pod rutier activ din zonă, Giurgiu–Ruse, înregistrează frecvent timpi mari de așteptare pentru transportatori.
În plan diplomatic, Ilie Bolojan a subliniat relațiile de bună vecinătate dintre cele două state și a evidențiat sprijinul Bulgariei pentru o inițiativă recentă:
„Premierul Ilie Bolojan a mulţumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse”, mai transmite Guvernul.
Puncte alternative de trecere a frontierei România–Bulgaria
Pentru șoferii care ar putea întâmpina restricții sau aglomerație la punctul Giurgiu–Ruse, autoritățile recomandă utilizarea unor rute alternative. Printre acestea se numără punctele rutiere Vidin – Calafat, Kardam – Negru Vodă, Silistra – Ostrov (Călărași), Dobromir – Krushari și Kainardzha – Lipnița.
De asemenea, traversarea Dunării este posibilă și prin punctele de trecere operate cu feribotul: Nikopol – Turnu Măgurele (feribot-eurobac.ro), Svishtov – Zimnicea (ferry.bg), Oryahovo – Bechet (ferryboat.bg) și Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călărași) (spikaferry.com).
Resurse utile pentru planificarea călătoriilor
Călătorii care tranzitează Bulgaria pot consulta o serie de resurse oficiale pentru o mai bună planificare a drumului:
- taxa de pod la Ruse – customs.bg;
- starea actuală a drumurilor – aplicația gratuită LIMA (lima.api.bg), site-ul Agenției „Infrastructura Rutieră” – api.bg sau numărul de telefon 00359 700 13020, disponibil non-stop;
- situația zborurilor pe aeroportul Sofia – sofia-airport.eu;
- prognoza meteo – weather.bg;
- regimul vamal la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia – mae.ro/travel-conditions/3677 și customs.bg;
- vinieta electronică și sistemul e-TOLL – bgtoll.bg;
- situația circulației prin punctele de frontieră bulgare – mvr.bg.