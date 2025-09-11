Miniștrii PSD au detaliat, joi, principalele măsuri propuse pentru relansarea economică a României, punând accent pe producția internă, susținerea agriculturii, ocuparea tinerilor și reducerea costurilor pentru companiile strategice.

Alexandru Rogobete a declarat că, în prezent, aproximativ 8% din necesarul de medicamente din România este acoperit de producţia internă. El a precizat că în jur de 43 de fabrici funcţionează în ţară, însă doar 14 dintre ele dispun de întreg procesul tehnologic necesar pentru producţia de medicamente.

Ministrul a explicat că principalele măsuri ale reformei vizează extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional, precum şi dezvoltarea fabricilor care produc materiale sanitare, utilizând mecanismele financiare prezentate anterior de colegii săi.

”În România, în momentul de faţă undeva la 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă. Funcţionează în jur de 43 de fabrici, dar doar 14 dintre ele au întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente. Principalele măsuri din această reformă utilizând mecanismele financiare pe care colegii mei le-au explicat se referă la extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional pe de o parte, şi pe de altă parte la extinderea fabricilor care produc materiale sanitare”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Agriculturii a declarat că jumătate din investiţiile realizate în sectorul agricol din România ar trebui recuperate de fermieri prin reducerea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat pe o perioadă de zece ani.

El a menţionat că o altă problemă majoră pentru fermieri o reprezintă creditele contractate cu dobânzi foarte mari şi a explicat că, din acest motiv, marja fixă poate fi dedusă de fermieri din contractele de credit, prin impozitul pe profit.

”Tot ceea ce înseamnă investiţii în sectorul agricol din România, 50% să fie recuperate de către fermierii români din plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor către bugetul de stat pe o perioadă de 10 ani. A doua măsură şi o povară foarte mare pentru fermierii români reprezintă creditele luate cu dobânzi foarte mari. De aceea marja fixă poate fi dedusă de către fermierii români din contractele de credit, din impozitul pe profit”, a declarat ministrul Agriculturii.

Ministrul Muncii a explicat că vor fi accesate fondurile europene, dar va fi utilizat şi bugetul asigurărilor sociale pentru a finanţa şi stimula angajatorii să angajeze tineri sub 26 de ani pe contracte pe perioadă nedeterminată, oferindu-li-se pentru primele 12 luni un stimul de 1.000 de lei, iar pentru următoarele 12 luni un stimul de 1.250 de lei, cu obligaţia ca beneficiarii să fie menţinuţi la locul de muncă.