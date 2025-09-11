După aproape 14 ani alături de Kanal D, Ana Maria Barnoschi a rămas fără contract, după ce partenerul ei din emisiunea Roata Norocului, Bursucu, a decis să întrerupă colaborarea cu postul TV. Astfel, Barnoschi se află acum în căutarea unor noi oportunități, iar surse apropiate indică o posibilă apropiere de Antena 1.

”Am încheiat contractul cu cei de la Kanal D după aproape 14 ani. Mă ocup de partea de online, de mediul online cât mai mult în această perioadă și sunt deschisă către alte proiecte și noi oportunități. Nu m-am gândit la un format anume. Probabil tot pe partea de divertisment, pentru că mă simt cel mai bine, este elementul meu. Aștept noi propuneri și oportunități. Sunt curioasă ce va urma. Mi-ar plăcea să fac parte din următorul sezon Asia Express, dar să vedem”, a spus Barnoschi pentru Cancan.ro.

Schimbarea vine în contextul în care Bursucu s-a aflat recent în centrul unui scandal. Acesta a mers la CNA pentru a explica afirmațiile manelistului Tzancă Uraganu dintr-un podcast, în care acesta recunoștea acte de violență asupra femeilor.

Înainte de audiență, Bursucu a eliminat episodul de pe YouTube. Monica Gubernat, membru CNA, a precizat că, în caz contrar, materialul ar fi fost retras de autoritate.

Bursucu a spus că nu a avut acea reacție de moment în care să-i spună stop. El a mai spus că ă a realizat un video în care a recunoscut că oamenii aveau dreptate să-i reproșeze, menționând că a luat împreună cu echipa decizia de a scoate videoclipul pentru a nu promova violența.

„Eu nu am avut acea reacţie de moment în care să-i spun stop, nu există violenţa de niciun fel. Mi-am asumat această greşeală şi ieri am făcut un video în care am spus că oamenii au dreptate că am greşit. Am luat decizia împreună cu echipa să scoatem acest video, pentru că nu vreau să se promoveze violenţa.”, a spus Bursucu.

Monica Gubernat, membru CNA, i-a transmis că, din punctul ei de vedere, și-a asociat imaginea cu un personaj extrem de toxic.