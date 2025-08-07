Emisiunea Asia Express revine în toamna aceasta cu cel de-al optulea sezon, o aventură televizatã intensă care îmbină adrenalina, tensiunea și experiențele culturale. Sub titlul “Drumul Eroilor”, noul sezon se va desfășura pe un traseu exotic, începând din Filipine, continuând prin Vietnam și culminând cu finala în Seul, Coreea de Sud. Show-ul va avea premiera pe 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, fiind difuzat în fiecare duminică.

Asia Express debutează cu un sezon nou în care concurenții vor înfrunta un traseu întins pe mii de kilometri, traversând trei țări cu peisaje diverse și culturi diferite.

Formatul emisiunii rămâne fidel regulilor consacrate: fără telefoane, fără cazare asigurată, fără mijloace proprii de transport și cu un buget de doar un dolar pe zi.

Nouă echipe vor avea misiunea de a ajunge în Seul, orașul unde va avea loc marea finală. Pe parcursul competiției, vedetele vor fi puse față în față cu provocări fizice și psihologice, dar și cu lecții importante despre solidaritate, adaptare și reziliență.

“Drumul Eroilor” propune nu doar o aventură solicitantă, ci și o incursiune în cultura asiatică, cu opriri în zone spectaculoase și provocări inspirate din tradițiile locale.

Concurenții din sezonul 2025 sunt nume cunoscute din showbiz, sport și divertisment, pregătiți să își testeze limitele într-o competiție extrem de solicitantă.

Printre perechile care vor porni în cursă se numără Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph.

Lista este completată de Catinca Roman și fiica sa Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle alături de iubitul său Alejandro, precum și Karmen, fiica lui Adrian Minune, și prietena ei Olga Barcari, hair-stylist.

Acești concurenți, obișnuiți cu confortul vieții de zi cu zi, vor trebui să se descurce în condiții minime, bazându-se pe instinct, rapiditate și spirit de echipă pentru a ajunge cât mai departe în concurs.

Înainte de a începe oficial competiția, concurenții au avut parte de o ultimă interacțiune cu familiile lor, prin apeluri video, marcând momentul în care au fost nevoiți să renunțe la telefoane. Această etapă este una dintre cele mai emoționante ale emisiunii, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Karmen Simionescu, fiica cunoscutului artist Adrian Minune, a valorificat acest timp pentru a iniția un apel video cu toți membrii familiei, bucurându-se de câteva momente prețioase alături de cei dragi, înainte de a porni pe traseul Asia Express.

Emil Rengle a mărturisit că mai aveau doar câteva ore de acces la telefoane și deja începeau să simtă presiunea competiției. Spunea că Alejandro era ușor stresat din cauza barierelor lingvistice, neînțelegând pe deplin limba română, ceea ce îl făcea să se teamă că s-ar putea pierde în conversații. El însuși oscila între entuziasm și anxietate și recunoștea că simțea un nod în stomac.

„Hey, mai avem doar 4 ore acces la telefoane și deja începem să simțim presiunea. Alejandro e puțin stresat că nu înțelege perfect româna și se teme că o să se piardă în conversații. Eu oscilez între entuziasm și anxietate, și sincer, parcă simt un nod în stomac. Avem emoții și pentru tot ce urmează, dar și un pic de teamă de necunoscut. Voi cum ați face față într-o situație ca asta? Orice sfat sau gând bun contează pentru noi acum”, a transmis Emil Rengle.

Aceste momente au fost surprinse și distribuite pe rețelele de socializare, unde fanii emisiunii au putut urmări primele imagini cu participanții și reacțiile lor autentice înainte de startul cursei.

Deși sunt în primele zile ale aventurii, concurenții par deja conectați și entuziasmați de tot ce urmează. Pe rețelele sociale au apărut deja imagini din culisele emisiunii, unde se pot observa primele legături de prietenie formate între participanți.

Fără sprijin extern, aceștia vor trebui să colaboreze eficient cu partenerii lor și să se adapteze rapid la provocările venite din partea echipei de producție și a culturii locale.

Asia Express 2025 nu aduce doar o rută nouă, ci și modificări importante de format. Producătorii promit surprize care vor spori gradul de dificultate și vor aduce un plus de suspans competiției.

Experiența Drumul Eroilor va avea ca miză nu doar premiul de 30.000 de euro, ci și dezvoltarea personală a fiecărui concurent, în fața unor situații-limită care scot la iveală rezistența psihică și capacitatea de adaptare.

Fanii emisiunii pot aștepta un sezon plin de întorsături, momente tensionate și momente emoționante care conturează una dintre cele mai dure aventuri televizate difuzate în România.

Asia Express 2025 va fi difuzat în fiecare duminică, începând cu 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.