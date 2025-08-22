Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de sfârșit, iar tensiunea atinge cote maxime. Ultimele trei episoade, programate pe 1, 2 și 3 septembrie, vor dezvălui dacă cele cinci cupluri participante au reușit să treacă testul fidelității sau dacă tentațiile din Thailanda le-au schimbat definitiv destinele.

Sezonul actual, format din 21 de ediții, se încheie în primele zile ale lunii septembrie. Publicul va afla atunci cine va pleca acasă împreună și cine va decide să-și urmeze drumul separat după această experiență intensă.

În atenția telespectatorilor se află poveștile a cinci cupluri care au acceptat provocarea show-ului: Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca, Marian Grozavu și Bianca Dan. Soarta fiecărei relații va fi dezvăluită pas cu pas în cele trei episoade finale, unde confruntările și deciziile finale vor fi decisive.

Imediat după încheierea reality-show-ului, Antena 1 a pregătit o nouă surpriză pentru telespectatori. Din 7 septembrie, la ora 20:00, postul va difuza un nou sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”.

Programul va fi transmis timp de patru seri consecutive, duminică, luni, marți și miercuri, și promite o aventură spectaculoasă. Concurenții vor porni într-un traseu plin de provocări prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, cu marea finală programată la Seul.

Noul sezon al emisiunii pune la încercare limitele fizice și psihice ale concurenților, care vor trebui să se descurce cu doar un dolar pe zi. În plus, echipele vor parcurge mii de kilometri, vor înfrunta provocări locale și vor fi testate la fiecare pas.

Printre participanți se numără numeroase vedete și personalități din showbiz, care promit să ofere momente pline de energie și imprevizibil:

Mara Bănică și Serghei Mizil

Raluca Bădulescu și Florin, fostul ei soț

Anda Adam și soțul ei, Joseph

Catinca Roman și fiica ei, Calina

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Alina Pușcău și prietena ei, Cristina

Gabriel Tamaș și Dan Alexa

Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro

Karmen Simionescu și prietena ei, Olga Barcari

Prezentatoarea Irina Fodor va ghida echipele în această nouă ediție, care se anunță la fel de intensă și spectaculoasă ca sezoanele anterioare.

Prin programarea consecutivă a celor două emisiuni, „Insula Iubirii” și „Asia Express”, Antena 1 își propune să mențină publicul conectat la cele mai urmărite show-uri de divertisment. Dacă finala din septembrie aduce emoții și decizii neașteptate pentru cuplurile din Thailanda, începutul toamnei va fi marcat de o nouă competiție plină de adrenalină, suspans și aventură pe „Drumul Eroilor”.