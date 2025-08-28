George Ivănescu, cunoscut sub porecla de Jaguarul, a devenit rapid un fenomen viral încă din prima ediție a sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Ispita masculină a captat atenția publicului, autointitulându-se un expert în arta seducției.

Replicile sale au stârnit reacții puternice și sunt urmărite cu entuziasm de telespectatori, iar fanii show-ului de la Antena 1 au manifestat curiozitate pentru a afla cât mai multe informații despre el, scrie cancan.ro.

Jaguarul nu a dezvăluit detalii despre studiile sale, însă a precizat că s-a născut și a crescut în Italia. Așadar, și-a urmat educația acolo, beneficiind de un sistem de învățământ diferit de cel din România.

Perioada îndelungată petrecută departe de România și-a pus amprenta asupra lui, iar drept urmare, se confruntă cu dificultăți privind limba română. În cadrul show-ului, el a folosit mai multe expresii greșite, iar recent, i-a oferit Ionelei un bilețel de dragoste.

Încă de la prima apariție a Ionelei în vila fetelor, Jaguarul și-a manifestat imediat interesul față de ea. El a încercat în repetate rânduri să se apropie de brunetă și a decis recent să apeleze la o nouă metodă de seducție: o scrisoare romantică.

„I-am făcut și un bilețel foarte frumos aseară. Știu să fiu și romantic… pentru că sunt italian. Poți să ai totul, dar numai una te înnebunește”, a spus Jaguarul.

Ionela deja se culcase, iar George nu a vrut să o deranjeze. Astfel, el a cerut ajutorul Biancăi, rugând-o să-i transmită bilețelul Ionelei. Bruneta a propus însă o altă soluție: să strecoare scrisoarea pe sub ușă, astfel încât să o găsească a doua zi dimineață.

Ionela a citit bilețelul, dar nu a părut deloc impresionată de abilitățile romantice sau gramaticale ale lui George și l-a aruncat. Bilețelul conținea mai multe greșeli, printre care cuvântul „fii”, scris cu un singur „i” în expresia „sincer aș vrea ca tu să fii”. De asemenea, nici italiana nu este punctul său forte: la final, a scris „Buongorno” în loc de „Buongiorno”, iar „i”-ul lipsă nu este ușor de observat.