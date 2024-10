Iustina, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a împărtășit recent câteva detalii personale cu doar câteva zile înainte de a deveni mamă pentru prima dată. Tânăra și soțul ei, Cornel, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a fetiței lor. Deși soțul ei mai are deja patru copii dintr-o căsnicie anterioară, pentru Iustina această experiență este cu totul nouă.

În ciuda unei sarcini relativ ușoare, ea a întâmpinat o problemă neașteptată în ultimele zile: degetele ei s-au umflat, obligând-o să renunțe la inelul de logodnă și verighetă. Pentru a se liniști, a cerut sfaturi altor mămici din mediul online, dorind să afle dacă și alte femei au trecut printr-o situație similară.

„Mămici, vreau să știu dacă și voi ați pățit asta pe timpul sarcinii. Seara trecută mi s-au umflat degetele de la mâini foarte tare, încât am fost nevoită să-mi dau jos de la mână inelul de logodnă și verigheta. Am făcut o mini rană la deget. Mi s-au umflat degetele foarte tare, nu am mai pățit asta până acum.

Mă gândesc că poate este de la retenția de apă sau habar nu am. Mai am foarte puțin până nasc și nu am mai pățit asta până acum”, a mărturisit ea pe Instagram.