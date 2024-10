Iustina de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți în urmă cu două zile. Tânăra de 26 de ani a născut o fetiță perfect sănătoasă, care a venit pe lume la ora 07:28 dimineața. Din acel moment, concurenta a devenit nedezlipită de micuță.

Iustina a născut o fetiță perfect sănătoasă pe care a numit-o Ivana Nectaria. Ea a publicat pe Instagram și primele fotografii alături de micuța Ivana Nectaria. Amintim că este al cincilea copil pentru Cornel Luchian.

Într-o postare publicate pe pagina de socializare, tânăra a scris că îi vine să plângă de fericire și împlinire sufletească. Ea subliniază că este „un sentiment care nu poate fi descris în cuvinte”.

Amintim că Iustina s-a confruntat cu o răceală puternică cu doar câteva zile înainte de a deveni mămică. Problema de sănătate care i-a dat mari bătăi de cap.

Tânăra de 26 de ani a declarat că nu mai răcise de doi ani. Totodată, a recunoscut că s-a îmbolnăvit chiar în momentul nepotrivit, când nu putea să ia medicamente.

Ea a publicat următorul mesaj în urmă cu câteva zile, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea InstaStory.

„Am răcit. Nu mai răcisem de doi ani și am răcit chiar acum, în momentul nepotrivit, când nu poți să iei medicamente. Beau doar cei și stau la pat. Super. Tot ce îmi doream, o răceală, chiar acum, pe ultima sută de metri, când mă pregătesc să nasc. Însă, eu sunt o persoană activă și nu-mi place să stau la pat. Am stat ieri jumătate de zi și mi-a ajuns. Aștept să vină Cornel de la fotbal și să mergem să cumpărăm ultimele lucruri pentru bebelină. (…) Plâng, că sunt supărată. Am răcit”, relata Iustina Loghin.