Cum arată fetița Cristinei Cioran. Micuța Ema a ajuns acasă după 2 luni de spitalizare. Vedeta a născut prematur, la doar 7 luni.

A urmat apoi o perioadă de 2 luni în care Ema a stat în spital, pentru a ajunge la dimensiunile la care părinții ei să o poată lua acasă.

A fost o perioadă foarte grea pentru Cristina Cioran și iubitul său, Alex, în care tot ce au putut să facă a fost să spere că lucrurile vor intra în normal.

Cum arată fetița Cristinei Cioran. Doarme pe pieptul tatălui

”Acasă, în sfârșit! Ema fericită, mami și tati leșinați. Vă mulțumim pentru susținere și încurajare! Vă pupăm.”, a scris pe internet Cristina Cioran, după venirea acasă a fetiței sale.

”Sunt foarte fericită. Nu ne putem lua ochii de la ea. Sunt foarte emoționată, și eu, și Alex, și mama care e aici, lângă noi. Am trăit sentimente contradictorii, a fost foarte ciudat. Acum este liniște și pace”, a povestit fericita mămică ulterior.

După ce greul a trecut și fetița lor a ajuns acasă, iubitul Cristinei Cioran a publicat și prima fotografie cu bebelușa.

Micuța Ema poate fi văzută dormind pe pieptul lui.

”Cristina este un om deschis, receptiv, fermecător și plin de umor”

Cunoscuta mai ales din telenovelele „Numai iubirea” si „Pacatele Evei”, difuzate de postul Acasa TV, Cristina Cioran a debutat in cinematografie cu rolul Margo din filmul omonim.

Absolventa a Facultatii de actorie – clasa Victor Radovici, Ion Lucian – din cadrul Universitatii Hyperion, Cristina a trecut de la teatru la emisiuni de televiziune si ulterior la film.

Cristina a devenit cunoscuta publicului ca prezentatoare TV a emisiunilor „Dadaca”, „Cu dadaca in bucatarie” si „Acasa in bucatarie”, dar in paralel si-a continuat activitatea in teatru.

Cu musicalul „Andie Musik”, o coproductie Anglia – Romania, a fost plecata in turnee in Anglia, Belgia, Olanda, Danemarca, Germania, Franta, Elvetia. Era deja vedeta postului Acasa TV cand i s-a oferit rolul Laurei din prima telenovela romaneasca, „Numai iubirea”.

Au urmat firesc: un alt rol in „Pacatele Evei”, o alta telenovela realizata de Acasa Tv si rolul principal in lungmetrajul Margo, in regia lui Ioan Carmazan.

Maia Morgenstern, cu care Cristina a lucrat in Margo, spune despre ea: „Am lucrat foarte bine impreuna. Cristina este un om deschis, receptiv, fermecator si plin de umor.

A născut-o pe micuța Ema la vârsta de 44 de ani.



Sursa foto: Instagram.