Cristina Cioran se bucură din plin de rolul de mamă

Cristina Cioran se bucură din plin de rolul de mamă și de timpul petrecut alături de fetița ei, Ema. Deși consideră că vârsta este doar un număr, aceasta este conștientă că există o diferență mare de vârstă între ea și copilul ei.

„Până o să fie ea de discotecă mai este. Mâine-poimâine așa crezi tu, dar nu e chiar așa. Mâine-le ăla nu prea e. Mai e o grămadă. Doamne ajută să fie bine, să fie sănătoasă, nu mă interesează nici ce drum își alege, nici ce vrea să facă. Nici nu vreau să mă ia cu ea la discotecă. De ce să mă ia pe mine. Nu cred că îmi doresc să merg.

Adică sunt alte locuri unde mi-aș dori să merg împreună cu ea, dar sunt într-adevăr locuri potrivite numai celor de vârsta lor. Adică, na”, a declarat amuzată Cristina Cioran.

Totodată, Cristina Cioran mărturisește că este dezamăgită că în țara noastră există discriminarea în funcție de vârstă atunci când vine vorba de anumite hobby-uri. Cu toate acestea, nu se vede mergând în club cu fiica ei la 60 de ani, când micuța Ema va avea frumoasa vârstă de 20 de ani.

„Ceea ce îmi place, în multe țări europene, este că nu există această discriminare de vârstă care există în România, dar într-adevăr dacă sunt niște locuri fix pentru adolescenți, ce să caut eu acolo. Să creadă toți că-i urmăresc. Să se ascundă de mine”, a explicat vedeta.

Cristina Cioran nu a renunțat la distracție chiar dacă a devenit mamă

Deși nu crede că va merge peste tot cu fiica ei, Cristina Cioran susține că se va distra la fel de bine în compania prietenilor ei și al partenerului ei și la 60 de ani. Chiar dacă a devenit mămică, viața ei e la fel de activă. fără ca fiica ei să-i simtă lipsa.

„Nu există „vechea” Cristina sau „noua” Cristina. Consider că cu fiecare experiență pe care o avem, creștem câte puțin, evoluăm, așadar nu văd schimbări din astea drastice, de genul cum eram înainte, cum sunt acum. Mi se pare că dacă am suferi după ce considerăm că am fi fost înainte, ar fi nasol, nu am putea să mergem mai departe. Cred cu tărie că dacă vrei să-ți faci timp, îți faci. De multe ori acest „nu am timp” e așa ca o scuză pentru alții”, a spus vedeta.

„Erau alte vremuri. Eu am crescut complet într-o lume total diferită. Chiar de curând încercam să-i spun unui prieten de-al meu, care are 19 ani, că nu mă pot pune în locul lui foarte bine pentru că noi când aveam 19 ani aproape că nu era nimic. Acum au atâtea „ajutoare” pentru distracție încât nu pot să fiu decât invidioasă. Adică mi-ar fi plăcut să am acum 19-20 de ani. Aș fi fost super-super trăsnită. Aș fi acum cel puțin un comportament deviant”, a precizat Cristina Cioran, într-un interviu acordat pentru EGO.