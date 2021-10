Cristina Cioran a trecut printr-o perioadă dificilă. Vedeta a născut prematur și a fost nevoită să își lase copilul în spital pentru a fi sub supravegherea medicilor, experiență pe care nu o va uita prea curând.

Aceasta a povestit că înainte să o nască pe cea mică a făcut enterocolită, dar că a luat tratament pentru boală. Vedeta a mai spus că a făcut și o monitorizare care nu arata că ar fi vreo problemă.

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac.

Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme.

Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam într-un film.”, a zis Cristina Cioran la Pro TV.