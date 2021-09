Invitată în emisiunea ”Vorbește Lumea”, Cristina Cioran a povestit, pe larg, ce s-a întâmplat atunci când a adus-o pe lume pe Ema. Vedeta a povestit că inițial a crezut că sunt semne de enterocolită, însă a sunat la medic care i-a recomandat să sune la salvare și să meargă la spital.

„​​Eu am crezut că sunt simptome de enterocolită. M-am dus la baie, am pus mâna și bebelușul era acolo. (…) Nu se rupsese membrana. Și am sunat-o pe doctoriță. M-a pus să sun la salvare. Am sunat, am așteptat salvarea afară, pentru că ar fi trebuit să urce.”, spune vedeta.