Cristina Neagu a jucat ultimul meci oficial al carierei sale, în cadrul partidei dintre CSM București și Corona Brașov. Evenimentul a fost marcat de o atmosferă emoționantă, cu aplauze și tribune pline. Publicul și coechipierele i-au adus omagii și mesaje speciale, evidențiind rolul ei important în handbalul românesc. Sala Polivalentă a fost scena unei despărțiri pline de recunoștință și admirație.

Cristina Neagu a disputat ultimul meci oficial din cariera sa în victoria obținută de CSM București împotriva Coronei Brașov, scor 35-33. Partida a avut loc în Sala Polivalentă din Capitală, într-o atmosferă încărcată de emoție.

Suporterii au venit în număr mare, mulți dintre ei afișând bannere cu mesaje de admirație și susținere. Printre textele afișate în tribune s-au remarcat:

„Alături de tine, căpitane! Te iubim infinit”, „Unstoppable” și „All time best goalscorer in Champions League”.

Colectivul CSM București i-a pregătit Cristinei Neagu o surpriză de proporții încă de la încălzire. Toate jucătoarele au ieșit pe teren purtând tricouri personalizate, fiecare cu celebrul număr 8, simbolul infinitului și un adjectiv care să o descrie pe Neagu.

„Thank you, Cristina, for being: kind, wise, passionate, greatful, resilient, determinated, humble, focuse, leader, loyal, unstoppable, honest, patient, fearless, visionary”, au fost mesajele inscripționate, ca un omagiu adus calităților umane și sportive ale jucătoarei.