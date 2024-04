Cristina Neagu este în doliu. Tatăl jucătoarei de handbal de la CSM Bucureşti s-a stins din viaţă.

Constantin Neagu avea 68 de ani. Familia sa a optat pentru o ceremonie discretă şi nu a dorit să facă totul public.

Înmormântarea a avut deja loc la Cimitirul Domneşti (Ghencea II). Au mers acolo doar cei din familie.

Aşadar, alături de Cristina Neagu nu au fost prezenţi reprezentanţi ai Federației Române de Handbal sau de la CSM București, potrivit dorinţelor familiei.

Marţi seară, pe pagina oficială de Facebook a CSM Bucureşti a fost postat un mesaj de condoleanţe.

Susţinătorii echipei de handbal şi ai Cristinei Neagu au transmis imediat zeci mesaje de susţinere pentru sportivă. Iată doar câteva dintre acestea:

„Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe, Cristina Neagu ! Să îți ajute Dumnezeu să treci cât se poate de ușor peste aceste momente grele!”

„Condoleanțe, Cristina Neagu! Tatăl tău e plecat într-o lume mai bună, însă fi sigură că la timpul potrivit o să vă revedeți. În continuare va fi mândru de tine și de realizările tale și de numele său ce l-ai înălțat mereu cu cinste ! Să fi puternică, te iubim!”

„Dumnezeu sa ți dea putere sa treci mai usor suferință și să mergi mai departe”

Un moment cu adevărat special legat de tatăl marii campioane de la CSM Bucureşti a fost dezvăluit, în urmă cu ceva timp, de către actorul Mihai Bendeac.

În ciuda succesului imens pe care l-a avut Cristina Neagu la nivel internaţional, Constantin Neagu a rămas un om modest. Bendeac l-a întâlnit într-o noapte, când se îndrepta spre casă după premiera unui film, fiind deja trecut de miezul nopţii. Totul se întâmplă în 2011.

Nu ştia la început că stă de vorbă cu tatăl Cristinei Neagu. Bărbatul conducea un taxi şi avea agăţat la oglindă un brăduţ odorizant cu însemnele Oltchim Râmnicu Vâlcea, fosta echipă a handbalistei.

Aflând că este vorba despre un cadou primit de la fata sa, Mihai Bendeac l-a întrebat curios pe taximetrist despre cine este vorba. Abia atunci a aflat că se afla în compania tatălui uneia dintre cele mai bune jucătoare de handbal din istoria lumii. În ciuda banilor strânşi de aceasta, tatăl Cristinei Neagu îşi făcea în continuare cu plăcere meseria de taximetrist.

„Am fost vineri seara, după mai mult de un an, la un eveniment monden. Lansarea filmului ‘Naşa’. Lăsând la o parte faptul că am vrut să trec cât mai neobservat şi am ajuns în extrema cealalta (prietenii stiu de ce), la plecare am apelat la un taxi.

Pe drum am vorbit într-una la telefon şi nu am fost foarte atent la şofer. (…)

Ajuns la destinatie, am închis apelul şi am plătit. Omul mi-a mulţumit şi mi-a spus că mă urmăreste şi-mi urează succes. Mulţumindu-i, l-am privit întâia dată cu adevărat. Un domn în jur de 50 de ani, îmbrăcat simplu, cu o modestie ce rima cu autoturismul destul de îmbătranit şi care-si trăda prin ‘gemetele’ încheieturilor zecile şi sutele de mii de kilometri parcurşi prin gropile Bucureştiului.

Luându-mi privirea de la el, am observat un ‘braduleţ’ odorizant agăţat de oglinda retrovizoare, “bradulet” pe care era imprimat numele echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea. Încântat, i-am spus: ‘Apreciez că aveţi în maşină însemnele Oltchimului! Sunt mare fan!’. Dau să închid uşa şi-l aud pe taximetrist spunându-mi cu niste ochi ce se transformaseră într-un ocean de mândrie: ‘Da. Îl am de la fata mea’.

Curios, am întrebat: ‘Dar cine e fata dumneavoastră?’. Mă aşteptam să-mi spună că lucrează ca maseur, ca secretară la club, contabilă sau ceva de genul. Însă răspunsul m-a împietrit: ‘Cristina Neagu…’

Siderat, i-am întins mâna, zâmbind tâmp, şi am îngâimat un penibil ‘felicitari, vă rog să-i transmiteti toate cele bune şi că sunt fanul ei’. Am închis portiera, taxiul s-a îndepărtat şi eu am ramas pe alee împietrit precum statuia lui A.I.Cuza de la intrarea în parcul cu acelasi nume”, povestea Mihai Bendeac.