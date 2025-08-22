Tragedia Georgianei, fata de 14 ani care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubitul ei, a lăsat satul Găiseanca în lacrimi. Familia, zdrobită de durere, se confruntă acum cu un nou coșmar: primăria refuză să elibereze certificatul de deces, iar înmormântarea nu poate avea loc. Între timp, rudele și sătenii aprind lumânări la căpătâiul adolescentei, în timp ce drama lor este amplificată de nepăsarea autorităților.

Trupul neînsuflețit a fost ridicat de la morgă, iar rudele se pregăteau să organizeze înmormântarea, însă procedurile au fost blocate. Motivul este unul neașteptat: Primăria refuză să elibereze certificatul de deces, act fără de care slujba nu poate fi oficiată.

„După ce s-a întâmplat necazul, nu ne dau actul (n.r. – de deces) să o putem înmormânta. Era un copil vesel, cuminte. Preotul nu se bagă dacă nu avem documentul, nu o bagă nici în biserică. Suntem distruși„, a mărturisit o rudă, pentru România TV.

Gestul extrem al Georgianei și al lui Cătălin, un tânăr de 18 ani din Râmnicu Sărat, a șocat întreaga țară. Cei doi adolescenți s-au aruncat împreună în fața unui camion, pe autostrada A1, hotărâți să sfârșească îmbrățișați.

„Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”.

După tragedie, rudele celor doi îndrăgostiți au arătat cu degetul spre autorități. În replică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a transmis că legislația este clară, iar responsabilitatea principală aparținea familiei.

„Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva. Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat această situație”, a declarat directorul Vișinel Bălan.

Între timp, în Găiseanca, oamenii aprind lumânări și aduc flori lângă sicriul fetei. Sătenii vorbesc despre Georgiana ca despre un copil cuminte, cu zâmbet senin, care nu lăsa să se vadă drama lăuntrică.

Înmormântarea rămâne incertă până la rezolvarea problemelor birocratice. Părinții sunt devastați și cer doar dreptul de a-și conduce fiica pe ultimul drum.