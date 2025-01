Muzicianul Vasile Leva, poetul și compozitorul care a dat viață legendei folk „Străinul”, a plecat dintre noi în noaptea de marți spre miercuri, pe 8 ianuarie, acasă, în satul Corni, din pitorescul ținut al Țării Codrului.

La doar 65 de ani, sufletul său artistic a lăsat în urmă o moștenire de neprețuit. Înmormântarea sa va avea loc sâmbătă, 11 ianuarie, la ora 13:00, în cimitirul din Corni, după cum au anunțat fiicele lui, Dainata și Larisa, într-o postare emoționantă pe Facebook.

„Străinul”, balada scrisă de Vasile Leva, a răsunat peste ani ca un imn al sufletelor frământate. Povestea ei, despre suferință, dor și speranță, a fost cântată cu aceeași emoție în locuri legendare: de la Plaiul Foii, Făgăraș și Apuseni, până la Vama Veche sau la focurile de tabără din Sighișoara.

Versurile triste ale acestei balade, precum „Căutam doar un loc unde să mor”, răsună acum și mai dureros, după vestea trecerii în neființă a muzicianului.

Chiar dacă mulți artiști au preluat această piesă, numele celui care a creat-o rămâne, adesea, necunoscut. Dar cei care au fost atinși de versurile sale nu pot uita profunzimea lor.

În anul 2020, Vasile Leva povestea despre inspirația sa și momentele grele care i-au marcat viața. Drama unei iubiri pierdute l-a inspirat să creeze, iar cântecul său emblematic a prins viață în decorul magic al Țării Codrului, în apropierea „Pietrei Tâlharului”.

Sub cireșul bătrân, privind Baia Mare de la înălțime, și-a imaginat povești de dor și speranță.

De-a lungul vieții, Vasile Leva a traversat momente de întuneric, dar muzica și poezia l-au salvat de fiecare dată.

„Versurile le-am scris în tinerețe. Ce am simțit am pus în strofe. Sincer? Am vrut să vizitez lumea de dincolo, nu am ajuns acolo, asta e! Stând sub cireș, era o stâncă, o râpă. M-am gândit ce bine ar fi acolo un han frumos, trecătorii care trec prin pădure, se opresc…

De acolo mi-a venit inspirația. E o priveliște superbă a orașului Baia Mare. Am scris balada la înălțime.

În timpul vacanței, când eram copil, acolo urcam. Prima mea iubire m-a dezamăgit, de aceea am încercat să plec. Muzica și poezia nu-mi ies din cap câte zile oi avea. M-au salvat. Am un organism de fier, a fugit moartea de mine. Și când am luat un pumn de barbiturice… Am înțeles că nu e o soluție să treci dincolo”, a mărturisit el la acea vreme.