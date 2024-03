Cu inimile îndurerate și sufletele grele, lumea lăutarilor plânge trecerea în neființă a unei legende. Andrei Mihalache a murit la venerabila vârstă de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală neprețuită.

„Drum lin către Îngeri, tataie… Mulțumim pentru tot. Pentru tot ce ai fost, pentru toată moștenirea lăsată, cea a cântecului lăutăresc de înaltă valoare.”

„De azi o să vorbim despre nea Andrei Mihalache la trecut… „Tată, muzica asta lăutărească, nouă, e frumoasă! E frumoasă! Dar aia veche e dumnezeiască, n-o mai pot cânta mulți din lăutarii ăștia de azi”. Odihnă veșnică!”

„Marele acordeonist și cântăreț Andrei Mihalache a încetat din viață luni. Unul dintre ultimii din garda veche, n-a fost doar un muzician minunat, ci și un om amabil, generos și cu principii, ale cărui contribuții la comunitatea lăutărească sunt inegalabile. Mă simt onorat că am avut privilegiul să-l cunosc și să învăț de la el. Drum lin, maestre! Sincere condoleanțe familiei”

„Am aflat de curând că s-a stins din viaţă cunoscutul acordeonist Andrei Mihalache şi tot azi se împlineşte un an de când a plecat dintre noi un alt acordeonist din generaţia de aur – Costel de la Bolintin. Dumnezeu să-i Ierte!”

„S-a mai dus un lautar rafinat, carismatic si sincer in cantat si un om tare drag mie. Dupa prima emisiune in care l-am avut invitat si am difuzat „Hora de la Afumati” cu acordeonistul Bebe Serban, m-a numit „fata lu’ tata”. Trecusem testul sensibilitatii muzicale. Dumnezeu sa il ierte si sa il odihneasca in pace pe Andrei Mihalache!”, sunt câteva dintre comentariile scrise pe Facebook, la scurt timp după ce s-a aflat că regretatul lăutar a fost chemat la Împărăția Cerurilor.