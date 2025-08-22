Mecanismul promoției presupune acordarea unei reduceri de 50% sau 60% la achiziția celei de-a doua unități din același produs. Astfel, clienții pot cumpăra la prețuri reduse alimente de bază și articole de strictă necesitate, de la paste și produse din carne, până la brânzeturi, cartofi congelați sau hârtie igienică.

Lista promoțiilor evidențiază reduceri consistente la o serie de articole foarte căutate de consumatori:

Combino Tagliatelle, 400 g – reducere 60% la a doua bucată, preț final per unitate: 3,41 lei.

Baresa Pastă de tomate, 200 g – reducere 50%, preț per unitate: 3,80 lei.

Pikok Cârnați sticks, 120 g, diverse sortimente – reducere 60%, preț per unitate: 6,41 lei.

Floralys Hârtie igienică, 3 straturi, piersică, 8 role – reducere 50%, preț per unitate: 8,38 lei.

Cămara Noastră Salam Sinaia, 100 g – reducere 50%, preț per unitate: 4,57 lei.

Pilos Cașcaval rotund, feliat, 300 g – reducere 50%, preț per unitate: 9,92 lei.

Harvest Basket Cartofi prăjiți, 1 kg – reducere 60%, preț per unitate: 7,83 lei.

Prin aplicarea reducerii la al doilea produs, clienții pot obține un preț mediu mai scăzut pentru două unități, ceea ce face aceste produse mai atractive pentru aprovizionarea familiei. Strategia este gândită pentru a sprijini consumatorii care caută combinația optimă între calitate și preț avantajos.

De menționat că, pentru toată luna august, Lidl România a decis să preia în mod direct impactul creșterii TVA asupra unei selecții importante de produse alimentare și articole de uz casnic.

Astfel, clienții vor găsi la raft prețuri stabile, identice cu cele dinaintea majorării taxei, pentru o gamă largă de produse indispensabile în gospodărie.

În contextul în care creșterea TVA afectează inevitabil costul produselor de bază, Lidl face un pas concret pentru a atenua presiunea asupra finanțelor consumatorilor. Măsura este valabilă pentru o perioadă limitată, timp de 30 de zile, și acoperă atât alimentele fundamentale — carne, lactate, fructe, legume, ulei și ouă — cât și produse pentru menaj și igienă.

Cota standard a crescut de la 1 august de la 19% la 21%, în timp ce toate celelalte cote reduse au fost comasate într-una singură, de 11%. Aceasta se aplică alimentelor, medicamentelor, cărților, lemnelor de foc, apei potabile și produselor agricole de bază.