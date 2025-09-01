Începând cu 1 septembrie, Lidl România va aduce pe rafturi șapte produse noi din gama proprie Cămara Noastră, toate realizate exclusiv în România, cu accent pe calitate și autenticitate. Printre noutăți se numără două brânzeturi românești autentice: cașcavalul de Fetești și telemeaua cu negrilică, produse din lapte 100% românesc.

Retailerul a precizat că aceste brânzeturi combină tradiția cu inovația: telemeaua cu negrilică îmbină savoarea cremoasă și ușor sărată a telemelei proaspete cu aroma ușor picantă și amară a semințelor de negrilică, oferind o experiență culinară aparte și readucând în atenție meșteșugul autentic al telemelei românești.

Cașcavalul de Fetești, realizat din lapte de vacă și de oaie, urmează rețete tradiționale românești, menținând gustul autentic la cele mai înalte standarde de calitate.

În plus, gama Cămara Noastră va fi completată cu semipreparate inspirate din rețete tradiționale, cum ar fi mâncare de spanac cu mămăligă, mâncare de fasole cu mămăligă, ostropel de pui și mazăre cu pui, cartofi cuburi cu usturoi, precum și desertul copilăriei – orez cu lapte.

Fiecare rețetă poartă amprenta producătorilor români, contribuind la susținerea economiei locale și oferind consumatorilor produse autentice, la prețuri accesibile.

Noile produse vor fi disponibile în ediție limitată, cu ocazia Săptămânii Românești, una dintre cele mai apreciate săptămâni tematice dedicate produselor tradiționale. Acestea se vor alătura celor peste 90 de articole din sortimentul permanent al gamei Cămara Noastră, dezvoltate împreună cu peste 40 de producători locali.

”Lidl România aduce în premieră un gust cu adevărat special în gama Cămara Noastră: telemeaua cu negrilică. Acest produs combină savoarea cremoasă și ușor sărată a telemelei proaspete din lapte de vacă, cu aroma ușor picantă și ușor amară a semințelor de negrilică, cunoscute și ca chimen negru, oferind o experiență culinară inedită. Produsul este o raritate pe piața locală și readuce în atenție meșteșugul autentic al telemelei românești. Un alt produs nou la raft, și anume tradiționalul cașcaval de Fetești, cu gust autentic românesc, este făcut din lapte de vacă și de oaie, după rețete autothone vechi, dar la cele mai înalte standarde de calitate. Cele două produse sunt realizate local, din lapte 100% românesc”, arată Lidl România.

Lidl România face parte din grupul german Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, și operează peste 370 de magazine și șase centre logistice în țară, având peste 13.000 de angajați locali. Retailerul susține sustenabilitatea și responsabilitatea față de oameni, societate și mediu, punând accent pe calitate și eficiență în toate operațiunile sale.

Noile produse din gama Cămara Noastră vor fi disponibile la raft începând cu 1 septembrie, marcând o nouă etapă în consolidarea ofertei românești a retailerului.