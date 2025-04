Astfel, magazinele Lidl vor fi închise în prima și a doua zi de Paște, pe 20 și 21 aprilie 2025, urmând ca activitatea să fie reluată marți, 22 aprilie.

Demersul face parte din strategia mai amplă a retailerului de a le oferi angajaților săi cele mai bune condiții de muncă și pachete de beneficii competitive, care să le susțină bunăstarea pe termen lung.

Programul magazinelor Lidl. În perioada sărbătorilor pascale, orarul de funcționare al magazinelor din toată țara va fi următorul:

De luni, 14 aprilie, până vineri, 18 aprilie, programul va fi între orele 07:00 – 22:00;

În ziua de sâmbătă, 19 aprilie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul 07:00 – 18:00;

Duminică, 20 aprilie și luni, 21 aprilie, toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Începând cu marți, 22 aprilie 2025, magazinele vor reveni la programul normal de funcționare.

„Lidl Romania le oferă tuturor angajaților două zile libere cu ocazia Paștelui, un beneficiu esențial pentru a petrece sărbătorile cu cei dragi. Magazinele Lidl vor fi închise pe 20 și 21 aprilie 2025, urmând ca activitatea sa fie reluata marți, 22 aprilie”, a transmis compania.

Ofertele din magazine pentru perioada 14-19 aprilie 2025

Săptămâna 14-19 aprilie 2025 aduce în magazinele Lidl din România o gamă extinsă de produse la prețuri promoționale, pregătite atât pentru clienții obișnuiți, cât și pentru utilizatorii cardului Lidl Plus.

Retailerul german propune reduceri atractive la alimente de bază, carne, produse lactate, băuturi, dulciuri, produse congelate și alte articole de sezon, într-un context în care pregătirile pentru sărbători sunt în plină desfășurare.

Ofertele valabile de luni, 14 aprilie

Printre cele mai importante promoții disponibile începând de luni se numără băuturile răcoritoare și alimentele de bază. Coca-Cola, la sticlă de 2 litri, se găsește la prețul de 6,99 lei. Un cofraj cu 30 de ouă M, cod 2, este disponibil la prețul de 20,99 lei, în timp ce zahărul Delmario costă 2,69 lei.

Pentru cei interesați de carne, ceafa de porc fără os este disponibilă la 2,19 lei per 100 g, iar pieptul de pui hrănit cu porumb costă 2,99 lei per 100 g. De asemenea, spata de miel condimentată se vinde cu 6,49 lei, tobă cu limbă la 7,99 lei, iar salamul de porc și vită la 21,99 lei. Mușchiul de porc feliat are un preț de 4,39 lei, iar șunca de Praga este listată la 3,99 lei.

Oferta include și produse de patiserie și lactate. Tarta cu vișine costă 16,99 lei, iar iaurtul natur are prețul de 5,49 lei. Clienții pot achiziționa și mix de salată Bacio cu 3,99 lei și dressing pentru salată la 4,49 lei. Alte produse disponibile sunt fideaua cu ou (2,49 lei), migdalele prăjite (6,99 lei), cozonacul cu nucă, rahat și stafide (7,49 lei), candelele (3,99 lei) și alte articole utile pentru masa de sărbători.

Ofertele speciale din 17 aprilie

Începând de joi, 17 aprilie 2025, Lidl adaugă în ofertă noi produse din carne și lactate. Mixul grill de porc costă 2,59 lei per 100 g, pulpele de pui dezosate au un preț de 1,69 lei per 100 g, iar cârnații groși de porc sunt listați la 14,99 lei pentru 500 g. Curcanul întreg are un preț de 1,95 lei per 100 g, iar lebărul este disponibil la 5,99 lei. Salamul de vară se vinde cu 9,99 lei, iar bagheta cu roșii uscate cu 4,99 lei.

Brânza Bălcăuți are un preț de 7,49 lei, în timp ce brânza de vaci ajunge la 14,99 lei. Salata cu icre de crap costă 2,99 lei, iaurtul cu fructe este listat la 3,79 lei, iar drojdia proaspătă la 0,99 lei. Laptele UHT este disponibil la 4,29 lei.

Clienții pot achiziționa și produse speciale precum specialitatea cu ardei umpluți (7,99 lei), humusul cu măsline și ardei (5,49 lei), șervețele de masă (2,49 lei), berea blondă Timișoreana (2,49 lei) și berea blondă Perlenbacher (3,09 lei). Cocktailul aromatizat costă 13,99 lei, ciupercile Champignon feliate 3,99 lei, cafeaua măcinată Gold 17,99 lei, iar castraveții murați în oțet și mazărea foarte fină sunt la prețul de 7,99 lei și respectiv 2,99 lei.

Ofertele Lidl Plus din perioada 14-19 aprilie

Clienții care utilizează cardul Lidl Plus beneficiază de reduceri suplimentare. Printre cele mai atractive se numără micii de porc la prețul de 12,99 lei și telemeaua din lapte de vacă la 10,69 lei. Pastrama de oaie și cârnații Silezia sunt disponibili fiecare la prețul de 13,99 lei.

Pâinea Durum se vinde cu 4,49 lei, măslinele negre cu sâmburi la 6,99 lei, iar brânza Emmental tot la 13,99 lei. Limonada cu lime și lămâie are un preț de 7,99 lei, saleurile cu unt costă 5,29 lei, iar uleiul de măsline extravirgin este disponibil la 39,99 lei.

În secțiunea de produse Cămara Noastră, clienții pot găsi băutura carbogazoasă Freeway (3,29 lei), bulionul (5,99 lei), baconul de porc (9,99 lei), salamul (4,49 lei), mierea (9,99 lei) și băuturile tradiționale românești vișinată și afinată, la 39,99 lei.

De asemenea, sunt disponibile produse precum foitajul pentru plăcintă (2,79 lei), hrană umedă pentru câini (4,99 lei), păstăile de vanilie Bourbon (11,99 lei), laptele condensat îndulcit (6,99 lei), dorada eviscerată (3,49 lei), cubulețele din șuncă de porc (9,99 lei), chifla Kaiser cu susan (2,34 lei), brânza gorgonzola D.O.P. (9,99 lei), ricotta (5,99 lei), sana (2,19 lei), brânza Carski feliată (8,99 lei), crema cu alune și cacao (8,49 lei), fileurile de anșoa în ulei de măsline (7,49 lei), ardeii Piquillo în saramură (4,99 lei) și roșiile tocate (2,99 lei).