Adevărul despre cartofi. Acum, o cercetare publicată la Școala de Sănătate Publică T.H. Chan de la Harvard vine cu un avertisment. Compilând date acumulate pe parcursul a peste trei decenii, studiul, publicat în revista evaluată de colegi British Medical Journal, a analizat dietele a peste 205.000 de participanți care au fost înscriși în trei studii.

Pe o perioadă medie de 33 de ani, aceștia și-au raportat „în mod regulat” obiceiurile alimentare, inclusiv cât de des au mâncat cartofi copți, fierți sau piure, precum și cartofi prăjiți și cereale integrale, informează The Healthy.

S-a observat că prepararea cartofilor a contat în mod semnificativ. Aproape 22.300 de persoane au raportat că au dezvoltat diabet zaharat de tip 2 în acea perioadă medie de trei decenii. S-a dovedit că un consum de trei porții de cartofi prăjiți pe săptămână a crescut riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 cu 20%.

Pe de altă parte, cartofii copți, piure sau fierți „nu au fost asociați semnificativ” cu un risc de diabet zaharat de tip 2.

Deși studiile anterioare au arătat o anumită legătură între diabetul de tip 2 și cartofi, acest studiu „oferă perspective mai profunde și mai cuprinzătoare, analizând diferite tipuri de cartofi, urmărind dieta de-a lungul deceniilor și explorând efectele înlocuirii cartofilor cu alte alimente”, spune autorul principal, Seyed Mohammad Mousavi, doctor, cercetător postdoctoral în cadrul Departamentului de Nutriție al Universității Harvard.

Într-un comunicat de presă de la Harvard, Dr. Mousavi explică: „Schimbăm conversația de la «Cartofii sunt buni sau răi?» la o întrebare mai nuanțată – și utilă -: Cum sunt preparați și ce am putea mânca în schimb?”.

Studiul a constatat că alegerea legumelor (inclusiv cele cu amidon), orez și cereale integrale a dus la o reducere cu 4% a riscului de diabet de tip 2. Beneficiul maxim a fost constatat în rândul participanților care au consumat cereale integrale, în timp ce alții au consumat cartofi prăjiți: această alegere pare să reducă riscul de diabet cu 19%.

Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la Universitatea Harvard, conchide: „Mesajul de sănătate publică este simplu și puternic: micile schimbări în dieta zilnică pot avea un impact important asupra riscului de diabet de tip 2. Limitarea consumului de cartofi – în special limitarea consumului de cartofi prăjiți – și alegerea unor surse sănătoase de carbohidrați din cereale integrale ar putea contribui la reducerea riscului de diabet de tip 2 în rândul populației.”

Cercetările publicate în 2020 în British Journal of Nutrition au observat că, fiert la abur sau copt fără prea multă sare sau grăsimi saturate, un cartof de mărime medie poate face parte dintr-o dietă sănătoasă fără a crește riscul unor boli cardiometabolice precum diabet, boli de inimă sau accident vascular cerebral.

Un studiu din 2022 al cercetătorilor australieni a arătat că beneficiile cartofilor sunt influențate semnificativ de modul în care sunt pregătiți. S-a demonstrat că fierberea cartofilor nu crește riscul de diabet de tip 2. Această cercetare pledează pentru includerea cartofilor într-o dietă echilibrată, în special ca o alternativă mai hrănitoare la cerealele rafinate, cum ar fi pâinea albă, orezul alb și pastele.