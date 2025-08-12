După zece zile consecutive de proteste și negocieri nereușite cu Ministrul Educației și premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii au anunțat că școala nu va începe pe 8 septembrie. Nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse și de absența unor soluții concrete, profesorii sunt hotărâți să continue protestele, pregătind, printre altele, un miting de amploare în Capitală și acțiuni de protest radicale pe termen lung.

„Nu vom pleca din stradă până când acest ministru care nu înțelege educația nu va demisiona”, au transmis liderii sindicali.

Profesorii au protestat din nou astăzi în fața Ministerului Educației, unde, încă de la primele ore ale dimineții, s-a scandat „Demisia!”.

Un lider sindical a declarat că protestele sunt în a zecea zi și au anunțat că nu vor renunța până când ministrul Daniel David, pe care îl acuză că nu înțelege educația și o tratează cu dispreț, nu va fi înlăturat din funcție. El a precizat că protestele vor continua și în luna august, urmând să crească intensitatea acestora în septembrie, când este planificat un miting masiv de 30.000 de persoane în Capitală.

De asemenea, în funcție de deciziile viitoare ale colegilor, sunt posibile și alte forme de protest, inclusiv acțiuni radicale, similare celor desfășurate în 2023.

„Suntem în a zecea zi de protest și îl anunțăm pe ministrul David și pe premierul Bolojan că nu vom pleca din stradă până când acest ministru care habar nu are ce înseamnă educația și care își bate joc de educație nu va pleca din funcție. Mai mult decât atât, așa cum am anunțat, vom continua protestele și în luna august. Vor fi întețite protestele în septembrie, când profesorii se vor întoarce la școală cu acel mare miting în Capitală de 30.000 de oameni. În funcție de ceea ce colegii vor decide pe viitor, vom face și alte acțiuni de protest, care sunt chiar radicale, așa cum am făcut în 2023″, a declarat el, potrivit Realitatea Plus.

Când a fost întrebat despre cum va decurge începutul anului școlar, el a răspuns:

„Va arăta așa cum îl vedeți astăzi: în stradă. Toată lumea va fi în stradă, fie că vorbim de aici, din București, în fața Ministerului Educației și a Palatului Victoria, fie că vorbim de prefecturile și școlile din țară”.

În legătură cu discuțiile de luni dintre reprezentanții sindicatelor din Educație, premierul Ilie Bolojan și ministrul Daniel David, sindicalistul a calificat întâlnirea drept „un dialog al surzilor”.

„Noi am adus toate argumentele și am demontat toate măsurile din Legea 141 cu argumente, cu explicații foarte clare, venind în sprijinul calității educației, nu așa cum face ministrul Educației și Ilie Bolojan, premierul României, distrugând Educația. Deși am adus aceste argumente nu au fost luate în seamă”, a mai spus liderul sindical.

El a dorit să accentueze faptul că și „președintele României a abandonat total Educația”.