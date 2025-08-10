În paralel, sistemul de burse suferă modificări majore, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Printre acestea se numără eliminarea burselor de excelență și de reziliență, precum și reducerea drastică a numărului burselor de merit acordate în fiecare clasă. Aceste schimbări provoacă îngrijorări privind sprijinul real pe care îl vor primi elevii în anul școlar ce urmează.

Cuantumurile burselor școlare pentru anul școlar 2025-2026 au fost stabilite recent în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP), desfășurată pe 8 august la Ministerul Educației. Astfel, valorile burselor rămân nemodificate față de anul precedent, în ciuda creșterii generale a costurilor de trai. Bursele de merit vor fi în continuare de 450 de lei pe lună, iar cele sociale și tehnologice se mențin la 300 de lei lunar.

Reprezentanții Federației Naționale a Părinților – Edupart au atras atenția că aceste sume nu țin pasul cu inflația și cu dificultățile financiare cu care se confruntă multe familii. Ei au subliniat că bursele trebuie să rămână un sprijin real pentru elevi și nu doar o formalitate birocratică, pledând pentru criterii clare și transparente care să asigure accesul tuturor elevilor eligibili. În contextul economic actual, menținerea valorilor burselor la nivelul anului trecut reprezintă o provocare pentru familiile cu venituri reduse.

„Din păcate, valorile rămân aceleași ca anul trecut, într-un context în care costurile reale suportate de familii cresc de la lună la lună. Bursele trebuie să rămână un sprijin real, nu o iluzie birocratică. Vom susține, ca întotdeauna, criterii clare, echitabile și transparente, astfel încât niciun elev eligibil să nu fie exclus prin artificii «tehnice»”, au transmis reprezentanții Edupart.

La începutul lunii iulie, ministrul Educației, Daniel David, a anunțat o serie de modificări importante în sistemul de burse școlare pentru anul 2025-2026, în contextul măsurilor de austeritate promovate de Guvernul Bolojan.

Cele mai vizibile schimbări vizează eliminarea burselor de excelență și a celor de reziliență, dar și reducerea semnificativă a numărului burselor de merit acordate într-o clasă. Astfel, doar 15% dintre elevi pot primi bursă de merit, indiferent de numărul celor cu medii peste 9.00.

Pentru comparație, în anul școlar 2024-2025, cuantumurile burselor au fost următoarele:

bursa pentru mamele minore avea valoarea de 700 lei pe lună,

bursa de excelență varia între 700 lei și 3.700 lei, în funcție de tip,

bursele de merit, reziliență, socială și tehnologică erau între 300 și 450 de lei lunar.

Eliminarea burselor de excelență și de reziliență anul acesta reprezintă o schimbare majoră pentru elevii beneficiari.

Aceste decizii vin într-un context economic dificil, în care cheltuielile curente pentru familii cresc constant, iar bursele școlare reprezintă un sprijin important pentru continuarea studiilor. Părinții și elevii sunt preocupați că menținerea cuantumurilor burselor la nivelul anului precedent, fără o ajustare la inflație, va reduce semnificativ puterea acestui sprijin. De asemenea, reducerea numărului burselor de merit limitează accesul elevilor performanți la susținerea financiară.

Pentru anul școlar 2025-2026, părinții trebuie să fie conștienți că, deși bursele continuă să existe, ele nu vor aduce o susținere suplimentară față de anul trecut. În plus, restricțiile impuse prin noua reformă a sistemului de burse vor afecta atât elevii cu performanțe foarte bune, cât și pe cei aflați în situații vulnerabile.