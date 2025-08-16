Ce se întâmplă dacă mănânci un avocado în fiecare zi timp de o săptămână. S-a demonstrat că acizii grași mononesaturați joacă un rol în reducerea colesterolului rău și a grăsimii de pe burtă, doi factori care contribuie la riscurile unor boli de inimă și al altor afecțiuni. Se spune că un avocado Hass conține:

240 de calorii;

24 de grame grăsime;

12 grame carbohidrați;

9 grame fibre.

Asta reprezintă aproximativ o jumătate până la o treime din aportul zilnic recomandat de grăsimi, în funcție de nevoile unei persoane.

Împreună cu nivelurile ridicate de acizi grași mononesaturați, avocado este plin cu multe vitamine și minerale, inclusiv vitaminele C, E, K1, B6, acid folic, potasiu și cupru. Katie Bressack, antrenor în domeniul sănătății, certificat de Asociația Americană a Practicienilor, susține includerea în dietă a cel puțin o porție de avocado în fiecare zi.

Bressack observă că avocado este „plin de fibre”, în special fibrele care lipsesc în dietele multor americani. În plus, avocado conține minerale esențiale, cum ar fi magneziu și potasiu, potrivit The Healthy.

Un studiu din 2013 a implicat peste 17.000 de participanți și a constatat că persoanele care au mâncat avocado au consumat și mai multe fructe și legume în general, mai multe vitamine și minerale, grăsimi bune și mai puțin zahăr decât cei care nu consumau avocado.

Un studiu a analizat teoria de„un avocado pe zi” pentru a vedea dacă poate scădea cantitatea de grăsime de pe burtă la persoanele supraponderale. Publicat în Jurnalul Asociației Americane a Inimii în iulie 2022, studiul a cerut la peste 1.000 de participanți să mănânce un avocado pe zi timp de șase luni sau să-și mențină dieta obișnuită.

Deși studiul nu a arătat o reducere generală a grăsimii abdominale, nici nu a arătat o creștere.

Când mănânci un avocado pe zi, cel mai bine ar fi să-l împărțiți în două sau trei porții, deoarece acestea sunt dense din punct de vedere energetic. Vă veți simți mai sătul și nu veți simți nevoia să mai mâncați altceva. Acest lucru coincide cu studiul care a descoperit că oamenii au mâncat mai puțin alte grăsimi atunci când consumau avocado.

Combinația de proteine cu grăsimi și fibre sănătoase este excelentă pentru a ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge și vă ajută să vă simțiți sătul mai mult timp.

Mulți din cei care au consumat avocado în fiecare zi au constatat că au o piele vizibil mai strălucitoare și mai netedă. Cercetări de la Centrul UCLA pentru Nutriție Umană și David Geffen School of Medicine care au arătat că, în general, consumul de avocado a dus la îmbunătățirea elasticității și fermității pielii.

Pentru acel studiu, 39 de femei au fost instruite fie să mănânce un avocado pe zi timp de opt săptămâni, fie să-și mențină dieta normală. Femeile care au mâncat avocado au avut o „creștere semnificativă a elasticității și fermității pielii.

„Acest studiu a arătat că, dacă vrei ca pielea ta să fie tânără și vibrantă, atunci cea mai bună abordare nu este doar aplicarea topică, ci îmbunătățirea întregii diete”, a declarat Zhaoping Li, șeful Diviziei de Nutriție Clinică la UCLA.

Dacă doriți să preveniți declinul cognitiv și să vă îmbunătățiți sănătatea creierului, consumul zilnic de avocado poate ajuta. Potrivit unui studiu din ”Jurnalul Internațional de Psihologie”, avocado conține luteină, un compus care traversează bariera hematoencefalică și poate îmbunătăți funcția cognitivă.

Luteina este un carotenoid sau pigment vegetal, care reprezintă 66-77% din concentrația totală de carotenoizi din creierul uman. Acesta conferă proprietăți antioxidante și anti-inflamatorii care ajută la protejarea creierului.

Un studiu din 2021 realizat de Universitatea din Illinois Urbana-Champaign a descoperit că femeile care au mâncat un avocado pe zi au observat o reducere a grăsimii abdominale viscerale. Acest tip de grăsime poate crește riscul de diabet.