Adevărul despre uleiul de avocado. Cunoscut cândva ca un ingredient de nișă, preferat de bucătarii pasionați, uleiul de avocado a câștigat tot mai mult popularitate în rândul publicului. Aroma sa neutră și punctul de fum ridicat îl fac remarcabil pentru gătit. Iată care sunt beneficiile uleiului de avocado, conform Eatingwell.com.

Uleiul de avocado conține un amestec de grăsimi benefice, un procent mare fiind grăsimi mononesaturate. Consumul acestor grăsimi este legat de o mai bună gestionare a colesterolului.

”Uleiurile bogate în grăsimi mononesaturate ajută la reducerea colesterolului LDL („rău”) și la creșterea colesterolului HDL („bun”)”, explică Rohit Vuppuluri, cardiolog intervențional la Chicago Heart and Vascular Specialists.

Atât studiile efectuate pe oameni, cât și pe animale sugerează că uleiul de avocado poate ajuta la scăderea colesterolului LDL și la creșterea colesterolului HDL. De exemplu, un mic studiu din 2017 a constatat că înlocuirea untului cu ulei de avocado a redus nivelurile de colesterol LDL și total la 13 persoane supraponderale.

Uleiul de avocado este bogat în compuși vegetali care acționează ca antioxidanți – precum tocoferoli, fitosteroli și carotenoizi – care pot susține sănătatea inimii.

Acești compuși funcționează prin neutralizarea radicalilor liberi, compușii instabili care provoacă stres oxidativ și inflamații în organism. Vuppuluri explică faptul că inflamația cronică este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare, așa că a o controla prin dietă este o alegere sănătoasă pentru inimă.

Un alt beneficiu al utilizării uleiului de avocado este punctul său ridicat de fum, care ajută la reducerea formării radicalilor liberi în timpul gătitului.

„Uleiul de avocado este cunoscut ca fiind cel mai rezistent la gătitul la temperaturi ridicate”, spune Khashayar Hematpour, medic, cardiolog la Memorial Hermann și UTHealth Houston.

Unele uleiuri, cum ar fi untul, ard repede și se înnegresc, ceea ce înseamnă că au produs compuși nocivi. Uleiul de avocado, pe de altă parte, poate fi încălzit la aproximativ 280°C înainte de a începe să se descompună, ceea ce îl face o opțiune excelentă pentru gătitul la foc mare.

Proprietățile uleiului de avocado de combatere a inflamației pot susține o tensiune arterială sănătoasă.

„Efectele antiinflamatorii și compușii antioxidanți ai uleiului de avocado ajută la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea fluxului sanguin”, spune Vuppuluri.

Deocamdată, majoritatea dovezilor provine din studii pe animale, așa că sunt necesare mai multe studii pe oameni.

Beneficiile uleiului de măsline pentru sănătatea inimii

Uleiul de măsline a fost apreciat pentru versatilitatea sa și nutrienții care susțin sănătatea inimii.

Iată ce știm despre acest ulei de gătit clasic.

La fel ca uleiul de avocado, uleiul de măsline este plin de antioxidanți – deși tipurile variază. Uleiul de măsline conține o varietate de compuși polifenolici, inclusiv alcooli și acizi fenolici, secoiridoizi, lignani și flavone.

Potrivit lui Hematpour, acești compuși sănătoși pentru inimă neutralizează radicalii liberi, ajutând la menținerea inflamației sub control. De fapt, numeroase studii au asociat un consum mai mare de ulei de măsline cu niveluri mai scăzute de markeri inflamatori.

Deși cercetările privind uleiul de avocado sunt încă în stadii incipiente, uleiul de măsline are o experiență mult mai lungă în îmbunătățirea nivelului de colesterol. Acest lucru se datorează grăsimilor mononesaturate sănătoase ale acestuia, spune Hematpour.

Studiile au constatat creșteri modeste ale colesterolului HDL și reduceri ale colesterolului LDL și trigliceridelor odată cu consumul de ulei de măsline – în special atunci când este utilizat în loc de unt.

Conform unei analize din 2020, atât studiile experimentale, cât și cele efectuate pe oameni sugerează că această grăsime aromată are efecte antihipertensive – datorită conținutului ridicat de acid oleic și polifenolilor bogați în antioxidanți.