Dar, dacă am urma exemplul maimuțelor, mari consumatoare de banane, ne-am da seama că ceea ce credem că este partea de sus a unei banane este de fapt partea de jos. Maimuțele sunt cunoscute ca mari iubitoare de banane, dar știați că, de fapt, le mănâncă invers decât noi?

Iată de ce ar trebui să mâncăm și noi bananele în acest fel, potrivit discoverwildlife.

Maimuțele mănâncă banane începând de la ceea ce considerăm noi a fi partea de jos. Ceea ce numim partea de jos a bananei este de fapt partea de sus. De obicei, începem să mâncăm de la capătul tulpinii, care lega banana de ciorchine.

Când primatele mănâncă o banană, încep de la capătul de jos, ciugulind capătul și apoi decojind-o ca de obicei pentru a ajunge la fructul moale. Adesea pot folosi capătul tulpinii ca mâner ca punct de sprijin. Când banana este coaptă, partea de sus (sau ceea ce considerăm a fi partea de jos) este, de fapt, mult mai ușor de desprins. Ciupiți partea de sus unde este ”cusătura” și decojiți-o ca de obicei.

În plus, dacă nu știați, maimuțele mănâncă adesea banane cu tot cu coajă, mușcând direct din ele.

În ciuda stereotipurilor, maimuțele nu găsesc frecvent banane în sălbăticie. În plus, bananele pe care oamenii le dau maimuțelor în captivitate sunt mult mai dulci decât fructele care cresc în sălbăticie, iar unele grădini zoologice au înțărcat maimuțele de la aceste banane mai dulci.

În schimb, maimuțele mânâncă, de obicei, un amestec de fructe, semințe, frunze, insecte și alte nevertebrate mici în sălbăticie

O banană medie are 105 de calorii, 27 de grame de carbohidrați, 3 grame de fibre și 14 grame de zaharuri naturale. Bananele sunt o sursă bună de potasiu, un electrolit cheie care ajută la menținerea echilibrului fluidelor din organism. Potasiul ajută, de asemenea, mușchii să se contracte.

O banană oferă și o cantitate importantă de vitamina C pentru a vă susține sistemul imunitar și pentru a proteja celulele de radicalii liberi. Bananele au compuși fenolici, amine biogene și fitosteroli, pentru a menține corpul sănătos. Substanțele fenolice din banane, inclusiv flavonoidele și antocianinele, pot acționa ca antioxidanți.

De asemenea, pot proteja împotriva mutațiilor ADN și chiar inhibă creșterea celulelor canceroase. Fitosterolii din coaja și pulpa bananei pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol LDL.

Hrănirea microbiomului intestinal poate promova, de asemenea, o sănătate mintală mai bună. Cercetările publicate în revista ”Clinics and Practice” sugerează că inflamația poate juca un rol în această relație. Studiul leagă inflamația legată de disbioză cu boli mintale precum anxietatea și depresia.

Deci, menținerea unui microbiom echilibrat în intestin ar putea promova sănătatea mintală și bunăstarea generală. Se spune că bananele pot ajuta și la reducerea balonării. Prin atenuarea inflamației, fibrele solubile, prebiotice, ale fructelor, pot ajuta la ameliorarea constipației, considerată responsabilă de balonare. Nivelurile ridicate de potasiu ale bananei ajută rinichii să elimine excesul de apă și sare din organism, încurajând un efect diuretic care reduce retenția de apă și balonarea.

Unii consideră bananele ”fructe răcoritoare”, datorită efectului lor de reducere a temperaturii corporale ridicate. În Tailanda, femeile însărcinate consumă frecvent banane în ultimul trimestru de sarcină, pentru a se asigura că bebelușul se naște cu o temperatură optimă a corpului.