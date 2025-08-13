Reprezentanții Ministerului Energiei au transmis miercuri că ministerul a luat act, cu deplină responsabilitate, de acțiunile recente ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA), precizând că cercetările vizează activități desfășurate în perioada 2021-2022.

Aceștia au mai precizat că ”instituţia cooperează deplin cu autorităţile judiciare în exercitarea atribuţiilor lor legale, în mod transparent, eficient şi prompt”.

Reprezentanții Ministerului Energiei au mai transmis că ministerul a permis accesul la toate informațiile necesare, conform legilor și procedurilor în vigoare, și că reafirmă angajamentul ferm față de respectarea legii, precum și a principiilor transparenței și integrității în exercitarea atribuțiilor sale.

Marți dimineață, procurorii DNA au efectuat percheziții atât la sediul Ministerului Energiei, cât și la domiciliul unui director vizat de o anchetă privind suspiciuni de corupție.

Ionel Georgescu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție și ulterior conducător al Corpului de Control din Ministerul Energiei, a fost de-a lungul timpului asociat cu mai multe scandaluri de corupție.

După pensionarea din Ministerul de Interne, unde în 2009 a ocupat funcția de șef al Direcției Generale Anticorupție, acesta s-a alăturat Ministerului Energiei, preluând conducerea Corpului de Control. Pentru o perioadă de câteva luni, s-a autosuspendat din funcție pentru a activa în mediul privat, însă a revenit pe postul de director după schimbarea Guvernului.

Procurorii anticorupție bănuiesc că acesta ar fi avut un rol în organizarea trucată a unor examene destinate ocupării unor funcții publice.

„Și după suspendare, dânsul mai trecea prin Minister, nu știu în ce calitate, probabil de funcționar public suspendat acolo și probabil că și-a întreținut anumite relații cu foștii colegi”, a declarat Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei.

În baza unei autorizații de percheziție emisă de un judecător de drepturi și libertăți, ofițerii de poliție judiciară din cadrul DNA au efectuat, în zorii zilei, o descindere la locuința lui Ionel Georgescu. Scopul acțiunii a fost identificarea unor posibile dovezi sau bunuri de valoare care ar putea sprijini desfășurarea anchetei.

Ionel Georgescu a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe scandaluri de corupție, printre care se numără dosarul în care a fost implicat fostul lider social-democrat Viorel Hrebenciuc, precum și cazul ce l-a vizat pe fostul baron de Mehedinți, Adrian Duicu.

Conform celei mai recente declarații de avere, Ionel Georgescu a primit în ultimul an o pensie de polițist în valoare de aproape 230.000 de lei, iar din funcția de director în Ministerul Energiei a încasat peste 85.000 de lei. În plus, ar fi obținut aproximativ 400.000 de lei din diverse poziții și din participarea în consilii de administrație ale unor companii de stat.

Procurorii anticorupție au efectuat percheziții și la sediul Ministerului Energiei, în biroul directorului suspectat de fapte de corupție. Acțiunea vine în contextul în care și fostul ministru Sebastian Burduja ar fi încercat anterior să îl înlăture pe Georgescu din minister, invocând atât presupuse legături suspecte, cât și potențiale conflicte de interese.

„Dacă vorbim de pensionari care sunt speciali, pleacă la pensie, la o vârstă fragedă să îi spunem, și apoi lucrează tot la stat, vin cu un bagaj, probabil vin și cu o agendă. Este dificil să te asiguri că respectă un standard înalt de etică profesională”, a mai spus Sebastian Burduja.

După analizarea probelor obținute în urma perchezițiilor, procurorii Direcției Naționale Anticorupție urmează să îl cheme la audieri pe Ionel Georgescu. În prezent, înaltul funcționar din cadrul Ministerului Energiei nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la investigația și demersurile inițiate de DNA.