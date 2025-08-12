Direcția Națională Anticorupție (DNA) a fost anunțată de Parchetul Înaltei Curți despre cazul lui Teodor Țigan, fost director general la Romsilva. Acesta s-a pensionat în 2023 și a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. După pensionare, s-a angajat din nou la Romsilva ca director la Direcția Silvică Arad, luând pensia și salariul în același timp.

Conform regulilor, Țigan putea primi bonusul de pensionare doar când termina contractul de muncă. După ce a luat bonusul, putea să se angajeze din nou doar prin concurs, dar asta nu s-a întâmplat.

De asemenea, după pensionare, el ar fi putut să-și prelungească contractul de muncă anual, maxim trei ani, dar atunci nu putea să ia și pensia, și salariul.

Mai înainte, Țigan a dat în judecată Romsilva, după ce a fost concediat în martie, înainte de încheierea contractului care dura până în luna iunie.

Odată ce Teodor Țigan s-a pensionat și a luat bonusul și pensia, putea să se angajeze din nou la Romsilva doar prin concurs, dar acest concurs nu a avut loc.

De asemenea, pentru funcția de director la direcția silvică, trebuia să aibă un contract pe termen nelimitat, iar după pensionare el putea fi angajat doar pe perioadă determinată, de maximum trei ani, câte un an pe rând.

Dosarul său pentru contestația concedierii, făcută pe 13 martie 2025, a fost înregistrat pe 2 aprilie 2025 la Tribunalul Arad. Țigan cere anularea concedierii și plata salariilor până în iunie 2025, cu despăgubiri calculate la rata inflației și dobândă legală. Procesul a fost amânat pe 2 octombrie 2025 pentru a aduce probe noi.