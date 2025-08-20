Ministerul Mediului a explicat într-un comunicat de presă de ce este nevoie de reforma Romsilva, în contextul protestelor sindicaliștilor din silvicultură care au avut loc miercuri. Sindicaliștii nu i-au permis ministrului Diana Buzoianu să vorbească protestatarilor.

Reforma Romsilva se referă la modul de conducere și la suprapunerile administrative, nu la oamenii care lucrează efectiv în teren.

Ministerul spune că toate procedurile legale sunt respectate: proiectul de Hotărâre de Guvern pentru noul regulament al Romsilva a fost publicat pe 7 august 2025 și a fost pus în dezbatere publică. Au existat consultări și au fost strânse opinii prin canalele oficiale, conform legii.

„Niciun post din teren nu e în pericol – sunt vizate doar posturile de şefi. Am spus-o public şi repet: pădurarii rămân, oamenii din teren rămân. Reforma taie din vârf, nu din teren: din 99 de directori vor rămâne 12, vom păstra circa 10% din numărul de directori, iar economiile de aproximativ 19 milioane lei/an merg înapoi în pădure – în operaţiuni, monitorizare, prevenirea tăierilor ilegale şi condiţii mai bune pentru personalul silvic. Pădurarii vor rămâne, oamenii din teren vor rămâne. Nu există concedieri în masă”, spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Reforma Romsilva reduce direcțiile silvice de la 41 la 12 (propunere aflată în consultare) și taie 90% din posturile de director. Astfel se economisesc aproximativ 19 milioane lei pe an, bani care vor fi folosiți pentru activitățile din teren.

Totodată, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au scăzut de la 12.500 lei la 5.000 lei brut pe lună, iar contractele lor includ acum obligații și indicatori clari de performanță. Dacă nu își îndeplinesc obiectivele, există sancțiuni.

Ministerul spune că va continua reforma în mod transparent și legal, pentru ca fiecare leu economisit să fie folosit la protejarea pădurilor. Mesajul este clar: pădurarii își păstrează locurile de muncă, iar schimbările afectează doar privilegiile de la vârf, nu munca din teren.

Ministerul spune că reforma este necesară pentru că raportul de control (2020–2024) arată probleme grave la Romsilva: profitul brut a scăzut cu 83% în 2024 față de 2023, mai multe direcții au pierderi constante, fondurile speciale pentru păduri sunt pe minus, iar între 2021 și 2023 s-au dat prime nejustificate de peste 46 milioane lei.

Din acest motiv, schimbarea în conducere este urgentă. În plus, reorganizarea Romsilva este o obligație din PNRR, iar orice întârziere poate pune în pericol bani importanți pentru România.