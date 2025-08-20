Conform sindicatelor, proiectul prevede desființarea a 70 % dintre direcțiile silvice județene, precum și separarea activităților de producție pentru a păstra doar cele „eficiente economic”. Astfel, se ignoră atât rolul social, cât și funcțiile organizaționale esențiale pentru gestionarea durabilă a patrimoniului forestier. Acțiunea ar pune în pericol aproximativ 500 de locuri de muncă în sistem.

Sindicaliștii critică și campania de denigrare a Romsilva și a personalului silvic, derulată chiar de autorități, despre care spun că subminează autoritatea profesională a silvicultorilor și compromite capacitatea regiei de a-și îndeplini atribuțiile. Federația Silva atrage atenția că, în opinia lor, nu există altă instituție care să gestioneze pădurile statului mai eficient decât silvicultorii regiei.

Mai mult, Ministerul Justiției a transmis în avizul său că reorganizarea Romsilva nu poate fi realizată printr-o simplă Hotărâre de Guvern, solicitând revizuirea proiectului, punct subliniat de sindicaliști ca dovadă a insuficienței pregătirii actului normativ.

Ca alternativă constructivă, Federația Silva propune constituirea unui grup de lucru profesional, format din reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai Romsilva, ai organizațiilor profesionale și ai sindicatelor. Scopul acestuia: elaborarea unui regulament coerent de organizare și funcționare care să consolideze, nu să fragmenteze, regia — protejând pădurile ca patrimoniu național.

Această mobilizare vine pe un fond de tensiune: silvicultorii acuză guvernul de abordare unilaterală și impunere fără dialog. Protestul simbolizează nu doar apărarea unor locuri de muncă, ci și a unei viziuni profesionale asupra gestionării pădurilor publice.

În plus, protestul silvicultorilor scoate în evidență și dilema mai amplă a statului român: cum poate fi găsit echilibrul între eficiența economică și protecția resurselor naturale. În timp ce autoritățile invocă nevoia de modernizare și reducere a costurilor administrative, silvicultorii avertizează că pădurile nu pot fi tratate exclusiv prin prisma profitului, ci reprezintă un bun public strategic, vital pentru siguranța climatică, biodiversitate și sănătatea comunităților locale.

Totodată, sindicaliștii subliniază că pădurile României sunt nu doar o resursă economică, ci și o parte a identității naționale, cu rol esențial în echilibrul ecologic regional. Ei avertizează că o reformă grăbită și făcută fără consultare ar putea crea efecte ireversibile, de la intensificarea tăierilor ilegale până la degradarea unor ecosisteme care nu mai pot fi recuperate. În viziunea lor, orice restructurare trebuie să pornească de la principiul responsabilității intergeneraționale: ceea ce este pierdut astăzi nu mai poate fi redat generațiilor viitoare.