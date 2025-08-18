Silvicultorii consideră că documentul este incorect din punct de vedere juridic și administrativ, redactat fără studii de impact și fără consultarea profesioniștilor, și solicită retragerea imediată a proiectului. Într-un comunicat dur, ei denunță o campanie de denigrare a Romsilva și a personalului silvic, ”susținută chiar de autorități ale statului”.

Sindicaliștii atrag atenția că susținerea acestui proiect, refuzat de Ministerul Justiției pe motiv de nelegalitate, este de neînțeles și amenință atât patrimoniul forestier, cât și locurile de muncă ale silvicultorilor. Ei subliniază că nu există nicio instituție care să gestioneze pădurile atât de eficient precum Romsilva și cer stoparea campaniei de discreditare, scrie News.ro. Proiectul, dacă va fi adoptat, ar putea duce la colapsul instituției, la desființarea a 70% din direcțiile silvice județene și la pierderea a aproximativ 500 de locuri de muncă, estimează sindicaliștii.

La rândul lor, sindicaliștii insistă pe necesitatea unui dialog real și constructiv, care să includă toți actorii implicați, Ministerul Mediului, Romsilva, specialiști în silvicultură, organizațiile profesionale și reprezentanții comunităților locale. Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Mediului, ei cer urgent constituirea unui grup de lucru care să elaboreze un regulament solid și viabil de organizare și funcționare pentru Romsilva. În absența unui răspuns satisfăcător până pe 18 iulie 2025, restricțiile legale nu vor opri protestele.

Reamintind protestele recente, sindicaliștii au organizat pe 22 iulie un amplu miting în Piața Victoriei, alături de alte federații, pentru a atrage atenția asupra consecințelor dramatice ale unei reforme operate „pe colțul mesei”. Ei susțin că Romsilva este custodele unui patrimoniu extraordinar, păduri valoroase, cantoane, cabane, herghelii, hotel de patru stele și muzeu, și nu poate fi distrus prin decizii pripite, fara expertiză profesională.

Reacția Federației Silva are și o dimensiune politică, întrucât contestarea reformei Romsilva riscă să devină un nou subiect tensionat pe agenda coaliției de guvernare. Sindicaliștii avertizează că dacă vocea lor nu va fi ascultată, protestele se vor intensifica și vor fi însoțite de acțiuni în instanță, ceea ce ar putea bloca aplicarea proiectului. În acest context, Ministerul Mediului va fi nevoit fie să deschidă calea dialogului, fie să își asume costurile sociale și politice ale unei confruntări directe cu angajații silvici.