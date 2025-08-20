Marius-Dan Sîiulescu, fostul șef al Romsilva, s-a înscris la concursul pentru funcția de director general. El a condus instituția interimar timp de un an și jumătate, din ianuarie 2024 până pe 15 iulie 2025. Deși fusese numit doar pe 4 luni, mandatul i-a fost prelungit de mai multe ori, până când și mandatele membrilor Consiliului de Administrație au expirat.

În perioada lui, Romsilva a plătit ilegal peste 216 milioane de lei (aprox. 43 de milioane de euro), potrivit Curții de Conturi. Banii au fost dați angajaților ca „premii colective”, fără legătură cu performanțele lor, în timp ce regia avea pierderi mari.

Chiar și așa, Sîiulescu este acum unul dintre cei 24 de candidați pentru funcția de director general al Romsilva.

Din cei 24 de candidați înscriși pentru postul de director general interimar al Romsilva au mai rămas 17, după ce s-a făcut o primă selecție a CV-urilor.

Boariu Gheorghe

Dan Truică

Constantin Cornea

Cristian-Sorin Hahuie

Valentin Irimie

Flavius Florescu

Cristian-Adrian Băban

Adrian Sîiulescu

Marius-Dan Vişan

Jean Covrig

Ilie Tulbure

Cezar Anghel

Octavian-Romulus Ciomag

Dragoş-Gabriel Petcu

Costel Nicolicioiu

Cristian-Sorin Drîgnei

Daniel Răduţă Cezar-Mihăilă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus, la TV, ce va face pentru ca Romsilva să nu îl mai numească din nou pe Marius-Dan Sîiulescu în funcția de director. Ea a arătat că a trimis Consiliului de Administrație o solicitare prin care a cerut să fie puse întrebări clare candidaților și ca interviurile tuturor să fie publicate pe site-ul ministerului.

Întrebată dacă membrii Consiliului au fost de acord, ministrul a explicat că inițial au spus „da”, dar apoi au revenit și au precizat că vor cere acceptul candidaților. Ea a subliniat că aproape toți au acceptat ca interviurile să fie publice și că, dacă un candidat nu vrea, acest lucru ridică deja semne de întrebare.

Ministrul a reamintit că, potrivit legii, Consiliul de Administrație decide cine va fi director general. Totuși, în Consiliu sunt persoane acuzate de corupție, inclusiv de primirea unor foloase necuvenite. Întrebată dacă are încredere că aceștia vor alege pe criterii profesionale și nu la ordin politic, Buzoianu a spus că legea așa prevede, iar ea încearcă doar să facă procesul cât mai transparent, astfel încât publicul să vadă clar dacă este ales un candidat slab.