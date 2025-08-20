Fostul șef interimar al Romsilva, Marius-Dan Sîiulescu, acuzat de plăți ilegale de 216 de milioane de lei, candidează pentru funcția de director general
Marius-Dan Sîiulescu, fostul șef al Romsilva, s-a înscris la concursul pentru funcția de director general. El a condus instituția interimar timp de un an și jumătate, din ianuarie 2024 până pe 15 iulie 2025. Deși fusese numit doar pe 4 luni, mandatul i-a fost prelungit de mai multe ori, până când și mandatele membrilor Consiliului de Administrație au expirat.
În perioada lui, Romsilva a plătit ilegal peste 216 milioane de lei (aprox. 43 de milioane de euro), potrivit Curții de Conturi. Banii au fost dați angajaților ca „premii colective”, fără legătură cu performanțele lor, în timp ce regia avea pierderi mari.
Chiar și așa, Sîiulescu este acum unul dintre cei 24 de candidați pentru funcția de director general al Romsilva.
Candidații înscriși pentru postul de director general interimar al Romsilva
Din cei 24 de candidați înscriși pentru postul de director general interimar al Romsilva au mai rămas 17, după ce s-a făcut o primă selecție a CV-urilor.
- Boariu Gheorghe
- Dan Truică
- Constantin Cornea
- Cristian-Sorin Hahuie
- Valentin Irimie
- Flavius Florescu
- Cristian-Adrian Băban
- Adrian Sîiulescu
- Marius-Dan Vişan
- Jean Covrig
- Ilie Tulbure
- Cezar Anghel
- Octavian-Romulus Ciomag
- Dragoş-Gabriel Petcu
- Costel Nicolicioiu
- Cristian-Sorin Drîgnei
- Daniel Răduţă Cezar-Mihăilă
Ministrul Mediului încearcă să blocheze revenirea lui Marius-Dan Sîiulescu la șefia Romsilva
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus, la TV, ce va face pentru ca Romsilva să nu îl mai numească din nou pe Marius-Dan Sîiulescu în funcția de director. Ea a arătat că a trimis Consiliului de Administrație o solicitare prin care a cerut să fie puse întrebări clare candidaților și ca interviurile tuturor să fie publicate pe site-ul ministerului.
Întrebată dacă membrii Consiliului au fost de acord, ministrul a explicat că inițial au spus „da”, dar apoi au revenit și au precizat că vor cere acceptul candidaților. Ea a subliniat că aproape toți au acceptat ca interviurile să fie publice și că, dacă un candidat nu vrea, acest lucru ridică deja semne de întrebare.
Ministrul a reamintit că, potrivit legii, Consiliul de Administrație decide cine va fi director general. Totuși, în Consiliu sunt persoane acuzate de corupție, inclusiv de primirea unor foloase necuvenite. Întrebată dacă are încredere că aceștia vor alege pe criterii profesionale și nu la ordin politic, Buzoianu a spus că legea așa prevede, iar ea încearcă doar să facă procesul cât mai transparent, astfel încât publicul să vadă clar dacă este ales un candidat slab.
„Eu am pus niște întrebări. Am trimis azi o adresă Consiliului de Administrație, care este cel care va face selecția. Am cerut în mod expres să fie puse niște întrebări. Una dintre ele a fost legată dacă atunci când ați avut în conducere anumite structuri dacă au fost pierderi în direcțiile silvice respecte s-au dat bonusuri de pensionare și sau bonusuri de performanță. În momentul în care tu nu ai reușit să faci curățenie în direcția pe care ai condus-o în anii anterior, în mod clar nu poți face curățenie în toată Romsilva.
Așa este legea. Eu am încetat de mult să îmi mai pun așteptările în spațiul public. Eu încerc să fac tot posibilul să devină evidentă măsura și decizia corectă. Eu am pus toate criteriile necesare ca acești oameni să fie sancționați dacă au făcut acest lucru. Dar într-adevăr este foarte complicat să vezi dacă au făcut asta la ordin politic. Ce ajută e că interviurile vor fi puse public, deci se va vedea dacă vor alege un candidat slab, condițiile sunt foarte clare.
Iniția, a zis că da, apoi au revenit că au cerut consimțământul candidaților. Eu am transmis o adresă că dacă va fi selectat un candidat care nu acceptă, există din start o suspiciune de incompetență, din ce am înțeles, aproape toți candidații au acceptat să fie făcut public interviul”, a spus ministrul Mediului, miercuri, în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.