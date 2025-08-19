Banii din Pilonul 2 ar trebuie să poată fi retrași integral la pensie, consideră Marius Budăi
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a spus că oamenii ar trebui să își poată lua banii din pilonul 2 atunci când ies la pensie, pentru că așa se procedează și în alte țări. El a mai spus că pensiile din pilonul 2 nu ar trebui tratate la fel ca cele din pilonul 3 și 4.
Budăi a explicat că pilonii de pensii nu sunt făcuți ca niște conturi de economii, ci ca niște conturi pentru pensie, dar opțiunea de a retrage banii trebuie să existe. A precizat că pilonul 2 este diferit, pentru că acolo statul transferă o parte din contribuțiile la pilonul 1, tocmai ca să îi ajute pe oameni la pensie.
„Piloanele de pensii când se creează, nu se creează ca și conturi de economisire, ci se creează ca și conturi de pensii următoare. Opțiunea de a-i retrage trebuie să existe și este până la urmă o practică internațională.
Nu trebuie puse, din punctul meu de vedere toate cele trei piloane, mă refer la piloanele 2, 3, 4, sub aceeași măsură și aceeași frază pentru că pilonul 2, de exemplu, este un transfer din cadrul pilonului 1.
Da, statul renunță la o parte din pilonul 1 și îl transferă la pilonul 2 pentru a te ajuta atunci când ajungi la vârsta pensionării”, a declarat fostul ministru al Muncii în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.
România are resurse și nu este în incapacitate de plată
Budăi a mai spus că România nu este în incapacitate de plată, contrazicându-l pe premierul Ilie Bolojan. El a arătat că țara are resurse și își poate plăti datoriile externe. Budăi a transmis că România trece printr-o perioadă economică dificilă, cu deficit mare și dobânzi ridicate, dar nu se află într-un punct fără întoarcere. El a cerut premierului să nu dramatizeze situația și să vină cu un plan concret de măsuri.
Deputatul PSD a adăugat că Guvernul pregătește un set de soluții fiscale și administrative pentru a reduce cheltuielile inutile, a colecta mai bine taxele și a simplifica sistemul fiscal, astfel încât să fie încurajate investițiile și economia.
El a precizat că România are parteneri internaționali și resurse pentru a depăși această perioadă și că guvernul colaborează cu instituțiile europene și financiare. Potrivit lui, România nu este în pericol să nu-și poată plăti datoriile și va continua să își respecte toate angajamentele.
„Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează, în schimb, oferă un plan concret de măsuri, anunță colaborare transparentă cu instituțiile internaționale, transmite calm, autoritate și încredere.
“Dragi cetățeni români,
România, ca multe alte state europene și nu numai, se confruntă cu o perioadă economică dificilă, în care presiunile asupra bugetului sunt reale. Deficitul bugetar a crescut, iar dobânzile de finanțare sunt la niveluri mai ridicate decât ne-am dori. Suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere. Avem resurse, parteneri și voința de a redresa direcția.
Suntem conștienți de aceste provocări și nu le minimalizăm. Tocmai de aceea, guvernul lucrează deja la un plan de măsuri fiscale și administrative care va fi aplicat în mai multe etape și va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung.
Vom reduce cheltuielile ineficiente, vom crește gradul de colectare a taxelor și vom simplifica sistemul fiscal pentru a încuraja investițiile și dezvoltarea economică.
În paralel, continuăm dialogul strâns cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile financiare internaționale pentru a garanta stabilitatea financiară a țării.
Vreau să fiți siguri de un lucru: România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale. Acționăm cu prudență, transparență și responsabilitate.
Avem încredere în capacitatea noastră de a stabiliza economia și de a pune România pe o traiectorie fiscală sănătoasă. Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă.
Vă mulțumesc!””, a scris social-democratul pe contul său de Facebook.