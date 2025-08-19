Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a spus că oamenii ar trebui să își poată lua banii din pilonul 2 atunci când ies la pensie, pentru că așa se procedează și în alte țări. El a mai spus că pensiile din pilonul 2 nu ar trebui tratate la fel ca cele din pilonul 3 și 4.

Budăi a explicat că pilonii de pensii nu sunt făcuți ca niște conturi de economii, ci ca niște conturi pentru pensie, dar opțiunea de a retrage banii trebuie să existe. A precizat că pilonul 2 este diferit, pentru că acolo statul transferă o parte din contribuțiile la pilonul 1, tocmai ca să îi ajute pe oameni la pensie.

„Piloanele de pensii când se creează, nu se creează ca și conturi de economisire, ci se creează ca și conturi de pensii următoare. Opțiunea de a-i retrage trebuie să existe și este până la urmă o practică internațională. Nu trebuie puse, din punctul meu de vedere toate cele trei piloane, mă refer la piloanele 2, 3, 4, sub aceeași măsură și aceeași frază pentru că pilonul 2, de exemplu, este un transfer din cadrul pilonului 1. Da, statul renunță la o parte din pilonul 1 și îl transferă la pilonul 2 pentru a te ajuta atunci când ajungi la vârsta pensionării”, a declarat fostul ministru al Muncii în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.

Budăi a mai spus că România nu este în incapacitate de plată, contrazicându-l pe premierul Ilie Bolojan. El a arătat că țara are resurse și își poate plăti datoriile externe. Budăi a transmis că România trece printr-o perioadă economică dificilă, cu deficit mare și dobânzi ridicate, dar nu se află într-un punct fără întoarcere. El a cerut premierului să nu dramatizeze situația și să vină cu un plan concret de măsuri.

Deputatul PSD a adăugat că Guvernul pregătește un set de soluții fiscale și administrative pentru a reduce cheltuielile inutile, a colecta mai bine taxele și a simplifica sistemul fiscal, astfel încât să fie încurajate investițiile și economia.

El a precizat că România are parteneri internaționali și resurse pentru a depăși această perioadă și că guvernul colaborează cu instituțiile europene și financiare. Potrivit lui, România nu este în pericol să nu-și poată plăti datoriile și va continua să își respecte toate angajamentele.