Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat într-un interviu recent că foști angajați ai Romsilva au obținut în primă instanță acordarea de bonusuri de pensionare, deoarece această prevedere nu fusese eliminată din contractul colectiv de muncă.

„Doar că eu sunt un pic mai tocilară, aşa de felul meu, şi aseară, pe la ora 11:00 citeam contractul colectiv de muncă al Romsilva care este adoptat în 2024 şi pe la articolul 57 scrie foarte clar: contractul individual de muncă va înceta de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare în cazul personalului silvic care a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune în legătură cu serviciul sau pentru o infracţiune silvică. Deci, ar fi trebuit să înceteze în cinci zile acest contract”, a spus Buzoianu.

Ea l-a avertizat pe Jean Vișan, noul director general al Romsilva, că nu va accepta numirea unor persoane cu probleme de etică în șefia direcțiilor regionale și că acesta va trebui să implementeze reformele la care s-a angajat.

Ministrul a precizat că Jean Vișan nu a fost numit personal de ea, ci ales de Consiliul de Administrație al Romsilva, și că trebuie să demonstreze în termen de cinci luni că inițiază reformele necesare. Ea a subliniat că directorul general are de arătat că începe reorganizarea și că nu a primit un „cec în alb”.

„Una dintre reformele pe care domnul director general interimar ales în urma selecţiei făcute de Consiliul de Administraţie va trebui să le facă va fi să rezolve şi să se uite foarte atent pe aceste probleme”, a spus Buzoianu.

Buzoianu a menționat că, deși există probleme la Romsilva care necesită explicații din partea Ministerului Mediului, un exemplu concret este cazul unui pădurar de la Ocolul Silvic Cărbunești, condamnat definitiv de două ori pentru fapte comise ca angajat al Regiei, care a rămas totuși în cadrul acesteia.

Ea a explicat că, potrivit contractului colectiv de muncă adoptat în 2024, contractul individual al personalului silvic condamnat definitiv pentru infracțiuni în legătură cu serviciul sau pentru infracțiuni silvice ar fi trebuit să înceteze în cinci zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Ministrul a adăugat că alți șapte colegi ai pădurarului respectiv sunt cercetați pentru infracțiuni silvice și că una dintre reformele pe care Vișan va trebui să le implementeze este rezolvarea acestor situații.

De asemenea, Buzoianu a menționat că Vișan trebuie să rezolve problema bonusurilor de pensionare, care pot ajunge până la zece salarii. Ea a explicat că, deși bonusurile nu mai sunt aprobate, unii foști angajați au dat Regia în judecată și au obținut decizii favorabile, deoarece contractul colectiv de muncă nu fusese modificat.

„Avem, astăzi, în momentul în care vorbim, decizii în primă instanţă pentru personal silvic care s-a dus şi şi-a cerut dreptul la bonusul de pensionare, după ce a fost dată această Ordonanţă şi judecătorul care s-a uitat la lege, la contractul colectiv de muncă, a zis că acel personal silvic trebuie să primească în continuare zece salarii. Vă daţi seama de caracatiţa şi protecţia unor oameni care continuă sub orice formă să îşi ceară nişte beneficii uriaşe. Vorbim de nişte dosare, de nişte procese, în care se cer zeci de milioane”, a precizat Diana Buzoianu.

Ministrul a atras atenția asupra „protecției” unor persoane care continuă să ceară beneficii substanțiale și a precizat că șeful Romsilva și liderul de sindicat urmau să discute despre modificarea contractului colectiv de muncă, însă ea considera că ministerul nu trebuie să urmărească fiecare pas detaliat al conducerii Regiei.

În final, Buzoianu a reiterat că viitorii 27 de directori regionali ai Romsilva nu trebuie să aibă probleme de etică și că propunerile lui Vișan nu trebuie să fie contestabile.