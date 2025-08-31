Oricât de sănătos ar fi uleiul de măsline, adăugat în salate sau la diverse preparate, ideea de a-l bea poate fi descurajantă. Este mult mai vâscos decât apa și poate părea greu de băut. Cu toate acestea, cei care au încercat spun că a meritat, simțind anumite beneficii aduse organismului, potrivit revistei Glamour. Mulți susțin că un shot de ulei pe zi îmbunătățește sănătatea intestinală, stimulează metabolismul și face pielea să strălucească.

Uleiul de măsline este una dintre cele mai bune surse de grăsimi mononesaturate, considerate cel mai sănătos tip de grăsimi alimentare. 100 de grame de ulei de măsline au 884 calorii. Din totalul grăsimilor conținute de acest ulei, 73% sunt grăsimi mononesaturate (acizi grași Omega 9), 14% sunt grăsimi saturate și 11% grăsimi polinesaturate (acizii grași Omega 3 și Omega 6).

Uleiul de măsline mai conține și sodiu, potasiu, calciu, Vitamina E, Vitamina K și antioxidanți (luteină, flavonoide).

Acest ritual poate avea următoarele beneficii pentru organism:

căptușește stomacul pentru a ajuta digestia

îmbunătățește tranzitul intestinal

reglează microbiota intestinală

este o doză zilnică de antioxidanți și polifenoli

Pentru cei care au probleme digestive, cum ar fi refluxul acid frecvent cauzat de stres și obiceiurile alimentare proaste, un shot de ulei de măsline, pe stomacul gol, va crea un strat protector în stomac.

Astfel vor apărea mai puține episoade de aciditate a stomacului și mai puține probleme la digerare.

Cercetătorii observă că oleuropeina, un polifenol care se găsește în uleiul de măsline extravirgin, a redus formarea depozitelor de amiloid, un semn distinctiv al bolii Alzheimer. Un studiu efectuat in 2017 pe animale a descoperit că șoarecii care consumau în mod regulat ulei de măsline păreau să aibă un risc redus de a dezvolta boala Alzheimer.

Cu cercetări suplimentare, în special la oameni, autorii studiului au constatat că uleiul de măsline ar putea deveni un instrument eficient pentru a ajuta fie la prevenirea bolii Alzheimer, fie la încetinirea progresiei acesteia.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care au consumat zilnic cele mai mari cantități de ulei de măsline (aproximativ 9 grame sau puțin mai puțin decât o lingură) aveau un risc cu 19% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare și un risc cu 17% mai mic de deces din cauza cancerului.