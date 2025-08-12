Conform datelor publicate de INS pentru luna iulie, rata oficială a inflației a ajuns la 7,8%, nivel considerat alarmant de către economist. Acesta a atras atenția că, în opinia sa, inflația reală ar putea fi chiar mai ridicată. România ocupă astfel primul loc în Uniunea Europeană în privința inflației, detașându-se semnificativ de celelalte state membre.
România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
Eurostat a confirmat această poziție de lider negativ, prezentând mai multe clasamente în care România apare pe ultimele locuri în domenii esențiale. Țara are cel mai mare procent de populație care nu își permite nici măcar o săptămână de vacanță, cu 59% dintre români aflați în această situație.
„Vesti fooarte bune !!!
Romania este pe primul loc !!!
Detasat !!!
Azi INS a spus ca inflatia in iulie a ajuns la 7,8% !!!
Poftim???
Cat??
Daca INS spune ca inflatia oficiala este de 7,8%, pe mine ma sperie sa ma gandesc cat este inflatia reala in Romania
Romania are de departe cea mai mare inflatie in UE
De asemenea Eurostat ( INS-ul de la UE) a publicat si el luna aceasta mai multe clasamente
Si aici Romania este pe primul loc!!!
Am pus graficele in articol
In Romania sunt cei mai multi oameni care nu isi permit nici macar o saptamana de vacanta
59% dintre romani nu isi permit nici macar o saptamana de vacanta”, a scris economistul pe Facebook.
În ceea ce privește educația, România alocă cei mai puțini bani din Uniunea Europeană, iar la capitolul cercetare și dezvoltare se află, de asemenea, pe ultimul loc la nivelul cheltuielilor.
„Romania este primul loc ( de la coada) si la educatie
Romania aloca cei mai putini bani pentru educatie din UE
Si la cercetare si dezvoltare suntem pe primul loc ( de la coada)
Romania aloca cei mai putini bani pentru cercetare si dezvoltare din UE
Pana anul acesta politicienii ne spuneau in fiecare an ca Romania este tigrul economic al Europei
Ca economia duduie
Sa stam linistiti ca stiu ei ce fac
Azi ne spun ca trebuie sa strangem cureaua, ca este nasol din punct de vedere economic
Se pare ca tigrul era un cameleon
Cel mai trist este ca am ramas ultimii in toate clasamentele
Pana acum eram mereu comparati cu bulgarii”, a mai scris economistul.
Economistul a remarcat schimbarea discursului politic din ultimii ani
Radu Georgescu a remarcat schimbarea discursului politic din ultimii ani. Dacă anterior liderii politici susțineau că România este „tigrul economic” al Europei, cu o economie aflată pe creștere, în prezent aceștia vorbesc despre necesitatea reducerii cheltuielilor și despre dificultăți economice.
El a subliniat și faptul că România a ajuns ultima în majoritatea clasamentelor europene, pierzând chiar și comparația cu Bulgaria, țară cu care era adesea pusă în paralel. Potrivit acestuia, Bulgaria urmează să adopte moneda euro anul viitor, are dobânzi la credite de 4%, o inflație de 3,5% și atrage firme românești care își deschid filiale acolo.
„Luna trecuta am avut o discutie cu un furnizor din Bulgaria
Acum bulgarii se supara daca ne comparam cu ei
Bulgarii trec la anul la euro
Dobanzile la credite sunt 4%
Inflatia este 3,5%
Firme romanesti deschid filiale in Bulgaria
Cand eram mic ma uitam la desenele animate de la bulgari
Se numeau „ Leka nosht detsa”
Adica Noapte buna, copii
Anul acesta bulgarii ne-au spus Leka nosht, Romania”, a conchis Radu Georgescu.
Postarea poate fi vizualizată aici.