Conform datelor publicate de INS pentru luna iulie, rata oficială a inflației a ajuns la 7,8%, nivel considerat alarmant de către economist. Acesta a atras atenția că, în opinia sa, inflația reală ar putea fi chiar mai ridicată. România ocupă astfel primul loc în Uniunea Europeană în privința inflației, detașându-se semnificativ de celelalte state membre.

Eurostat a confirmat această poziție de lider negativ, prezentând mai multe clasamente în care România apare pe ultimele locuri în domenii esențiale. Țara are cel mai mare procent de populație care nu își permite nici măcar o săptămână de vacanță, cu 59% dintre români aflați în această situație.

„Vesti fooarte bune !!!

Romania este pe primul loc !!!

Detasat !!!

Azi INS a spus ca inflatia in iulie a ajuns la 7,8% !!!

Poftim???

Cat??

Daca INS spune ca inflatia oficiala este de 7,8%, pe mine ma sperie sa ma gandesc cat este inflatia reala in Romania

Romania are de departe cea mai mare inflatie in UE

De asemenea Eurostat ( INS-ul de la UE) a publicat si el luna aceasta mai multe clasamente

Si aici Romania este pe primul loc!!!

Am pus graficele in articol

In Romania sunt cei mai multi oameni care nu isi permit nici macar o saptamana de vacanta

59% dintre romani nu isi permit nici macar o saptamana de vacanta”, a scris economistul pe Facebook.

În ceea ce privește educația, România alocă cei mai puțini bani din Uniunea Europeană, iar la capitolul cercetare și dezvoltare se află, de asemenea, pe ultimul loc la nivelul cheltuielilor.

„Romania este primul loc ( de la coada) si la educatie

Romania aloca cei mai putini bani pentru educatie din UE

Si la cercetare si dezvoltare suntem pe primul loc ( de la coada)

Romania aloca cei mai putini bani pentru cercetare si dezvoltare din UE

Pana anul acesta politicienii ne spuneau in fiecare an ca Romania este tigrul economic al Europei

Ca economia duduie

Sa stam linistiti ca stiu ei ce fac

Azi ne spun ca trebuie sa strangem cureaua, ca este nasol din punct de vedere economic

Se pare ca tigrul era un cameleon

Cel mai trist este ca am ramas ultimii in toate clasamentele

Pana acum eram mereu comparati cu bulgarii”, a mai scris economistul.

Radu Georgescu a remarcat schimbarea discursului politic din ultimii ani. Dacă anterior liderii politici susțineau că România este „tigrul economic” al Europei, cu o economie aflată pe creștere, în prezent aceștia vorbesc despre necesitatea reducerii cheltuielilor și despre dificultăți economice.

El a subliniat și faptul că România a ajuns ultima în majoritatea clasamentelor europene, pierzând chiar și comparația cu Bulgaria, țară cu care era adesea pusă în paralel. Potrivit acestuia, Bulgaria urmează să adopte moneda euro anul viitor, are dobânzi la credite de 4%, o inflație de 3,5% și atrage firme românești care își deschid filiale acolo.

„Luna trecuta am avut o discutie cu un furnizor din Bulgaria

Acum bulgarii se supara daca ne comparam cu ei

Bulgarii trec la anul la euro

Dobanzile la credite sunt 4%

Inflatia este 3,5%

Firme romanesti deschid filiale in Bulgaria

Cand eram mic ma uitam la desenele animate de la bulgari

Se numeau „ Leka nosht detsa”

Adica Noapte buna, copii

Anul acesta bulgarii ne-au spus Leka nosht, Romania”, a conchis Radu Georgescu.

Postarea poate fi vizualizată aici.