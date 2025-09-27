Decalajul tot mai mare în materie de consiliere financiară i-a determinat pe tineri să caute în altă parte consiliere financiară. Unul din trei tineri au optat pentru rețelele sociale și influenceri, în ciuda lipsei de reglementare și a consultanței personalizate.

Costurile ridicate ale vieții amenință pensiile Generației Z și ale milenialilor. Conform unui sondaj realizat de start-up-ul fintech Chest, doi din cinci tineri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani nu contribuie suficient la fondul de pensii, deoarece se confruntă cu provocarea de a cheltui mai mulți bani pe priorități presante.

Asta include cumpărarea unei case, plata chiriei și economisirea unor sume de bani pentru căsătorie, toate acestea devenind din ce în ce mai scumpe în ultimii ani, potrivit cityam.com.

Potrivit Nationwide, prețul mediu al unei case în Marea Britanie a fost in 2025 de 271.079 de lire sterline, comparativ cu 265.375 de lire sterline în anul precedent.

Aproape 40% dintre respondenți s-au simțit nesiguri și neliniștiți în legătură cu economiile lor pentru pensie. Și doar 23% speră că suma pe care ar reuși să o economisească va fi suficientă.

Ali Adam, cofondator al Chest, a declarat: „În ciuda faptului că suntem îngrijorați de viitorul nostru financiar, lupta cu costul ridicat al vieții înseamnă că nu avem nimic de rezervă pentru a investi într-un fond de pensii. Există o scădere a încrederii în companiile de pensii, în special în rândul consumatorilor mai tineri”.

Tinerii solicită acum o comunicare mai eficientă din partea furnizorilor de pensii și a personalităților din industrie pentru a-i ajuta să își atingă obiectivele de pensionare.

Aproape 50% dintre respondenți au dorit să știe suma necesară pentru a trăi confortabil la pensie, în timp ce 28% și-ar dori informații actualizate privind economiile.

De asemenea, o treime dintre Generația Z și milenialii au solicitat informații mai accesibile despre pensii, deoarece tinerii continuă să se îndepărteze de ofertele tradiționale de consultanță.

Jason Murphy, cofondator al Chest, a adăugat: „Comunicarea privind pensiile nu reușește să atragă generațiile tinere, este excesiv de complexă și dificil de înțeles. Generația Z și millennials se simt analfabeți financiar, dar consultanța este considerată inaccesibilă din cauza costurilor.”

Decalajul tot mai mare în materie de consiliere financiară a determinat oamenii să caute în altă parte consiliere financiară, unul din trei optând pentru rețelele sociale și influenceri, în ciuda lipsei de reglementare și a consultanței personalizate, arată sondajul.